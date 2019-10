В июне 2019 года автор «Голодных игр» Сьюзен Коллинз объявила, что выпустит приквел к трилогии романов о Китнисс Эвердин. Теперь у книги появилось название — «Баллада о певчих птицах и змеях» (The Ballad of Songbirds and Snakes).

Действия приквела развернутся за 64 года до событий первого романа. Сюжет расскажет о десятых Голодных играх.

С помощью этой книги я исследую человеческую природу: кто мы и что нам необходимо для выживания. Эти 10 лет — период восстановления Панема после войны, когда страна снова встаёт на ноги — плодородная почва для героев, которые могут решать эти вопросы и определять свои взгляды на человечество. Сьюзен Коллинз

Выход книги запланирован на 19 мая 2020 года. Студия Lionsgate ранее сообщила, что уже начала работу над экранизацией романа-приквела.