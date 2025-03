«The Last of Us намного сложнее и трогательнее» — создатель «28 дней спустя» сравнил игру со своим фильмом

По крайней мере, лучше в плане сценария. Я не буду говорить о режиссуре, это было бы глупо. Так что не об этом. Что касается The Last of Us, я подумал: «О, это намного сложнее и трогательнее. Я не ругаю «28 дней спустя», это все равно приятная часть моей жизни. Но, серьезно, The Last of Us находится на другом уровне — так что да, конечно, это повлияло на меня.