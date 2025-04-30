Начался восьмой сезон премии «Электронная буква»

29 апреля стартовал восьмой сезон литературной премии «Электронная буква» от «Литрес», рассчитанной на digital-авторов и чтецов.

Прием работ продлится до 11 августа, в сентябре объявят лонг-лист, а в декабре представят шорт-лист. Церемония награждения пройдет в марте 2026 года.

В конкурсе засчитываются электронные и аудиокниги, опубликованные исключительно для платного прочтения или прослушивания с 13 августа 2024-го по 11 августа 2025-го. Их объем должен составлять от 4 до 16 авторских листов, а длительность — как минимум 90 минут.

Общий призовой фонд составляет 24 миллиона рублей. Победители номинаций «Книга года» и «Голос года» получат по 300 тысяч рублей, а лауреат «Дебюта года» — 100 тысяч. Остальные деньги распределят между 16 специальными номинациями.

Среди новых номинаций в 2025 году появятся: «Автор года», победителем которой станет автор с наибольшей совокупной выручкой от книг, и «Аудиоспектакль» при поддержке «Москвы FM».

На этот раз лучших авторов и чтецов выберут Сергей Чонишвили, Прохор Чеховской, Дмитрий Череватенко, Софья Лебедева, Антон Комолов, Дмитрий Дибров, Седа Каспарова, Лина Арифулина, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Ксения Буржская, Анна Матвеева, Ольга Птицева, Вера Богданова и Дарья Благова.

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