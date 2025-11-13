КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Тимур Бекмамбетов научит виртуальных ИИ-актёров играть по системе Станиславского

Кот-император
13 ноября 09:45
220
1 минута на чтение
Известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал о своём новом проекте по обучению виртуальных актёров по системе Станиславского. Программа так и называется — Stanislavsky. Об этом режиссёр рассказал Variety.
Тимур Бекмамбетов
Если персонаж смотрит в окно с грустным видом, я не просто скажу ИИ: «Ему грустно». Я использую в промте систему Станиславского и напишу что-то вроде: «Его пёс умер вчера. Закат напоминает ему о том, каково было играть с этим псом в парке». Смысл не в том, что персонаж должен сделать, а в том, чтобы дать ему карту, как попасть туда.
По задумке Бекмамбетова, продюсеры смогу помещать сценарий в Stanislavsky, и он разделит его на серию предлагаемых кадров и монтажей. На разработку этой технологии Тимур потратил около 5 миллионов долларов и более десяти лет; запуск Stanislavsky предполагается в этом декабре. Бекмамбетов считает, что наступление ИИ в кино неизбежно:
Тимур Бекмамбетов
Уже слишком поздно — ИИ здесь и никуда не денется, нам остаётся ответственно обучать его. Не надо считать ИИ ангелом или демоном. Да, он отбирает работы, но нам надо сосредоточиться на том, как направлять его и правильно использовать.
Бекмамбетов уже использовал эту технологию, чтобы создать черновик своего нового фильма «Милосердие» (в российском прокате — «Казнить нельзя помиловать») и показать его студии, чтобы получить одобрение. Однако сам фильм был снят вживую.

Более активно технология будет использоваться в его следующем фильме, драме «Человек с расколотым миром», основанной на реальной истории доктора Лурии и раненного солдата Засецкого. В нём будет играть только один живой актёр, остальное будет сгенерировано нейросетью. Режиссёр продемонстрировал Variety сцену, в которой солдат сидит в больничной палате и говорит мудрые слова с печальным видом.

демонстрационная сцена, Stanislavsky, промтер Тимур Бекмамбетов

Кот-император

10.10.2025

10129

«Крис Пратт смотрит в экран 2 часа», но это интригует.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

