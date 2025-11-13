Тимур Бекмамбетов научит виртуальных ИИ-актёров играть по системе Станиславского





Более активно технология будет использоваться в его следующем фильме, драме «Человек с расколотым миром», основанной на реальной истории доктора Лурии и раненного солдата Засецкого. В нём будет играть только один живой актёр, остальное будет сгенерировано нейросетью. Режиссёр продемонстрировал Variety сцену, в которой солдат сидит в больничной палате и говорит мудрые слова с печальным видом.

Бекмамбетов уже использовал эту технологию, чтобы создать черновик своего нового фильма «» (в российском прокате — «Казнить нельзя помиловать») и показать его студии, чтобы получить одобрение. Однако сам фильм был снят вживую.