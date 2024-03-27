Тизер-трейлер сериала по Yakuza

Amazon Prime Video опубликовал тизер-трейлер сериал по мотивам Yakuza с подзаголовком Like a Dragon.

Ролик посвятили главным героям ТВ-адаптации: Нишикияме, Кирю и Маджиме.

За постановку отвечает Масахару Такэ («Обнаженный режиссер»), а главную роль исполняет Рёма Такэути («Акира и Акира»).

В основу шоу ляжет первая часть Yakuza, но это будет не прямая адаптация. Действие развернется в разное время: в 1995-м и 2005 году.

Премьера состоится 25 октября. В этот день выйдут первые три эпизода.

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