Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг из 20 лучших фильмов 2025 года. Среди фантастики и хорроров попали «Орудия» Зака Крегера, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и документалка «Оруэлл: 2+2=5» об авторе «1984».
Первое место заняла «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо ди Каприо.
Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone:
20. «Орудия»
19. «Франкенштейн»
18. «Поколение романтиков»
17. «Финикийская схема»
16. «Как стать цесаркой»
15. «Оруэлл: 2+2=5»
14. «Всем счастья»
13. «Универсальный язык»
12. «Эддингтон»
11. «День Питера Худжара»
10. «Сентиментальная ценность»
9. «Марти Великолепный»
8. «Прости, детка»
7. «Метод исключения»
6. «Простая случайность»
5. «Новая волна»
4. «Сны поездов»
3. «Чёрный чемодан — двойная игра»
2. «Хэмнет»
1. «Битва за битвой».