КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби
Новости

Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone

Андрей Квасков
1 декабря 20:04
298
1 минута на чтение
Издание Rolling Stone опубликовало рейтинг из 20 лучших фильмов 2025 года. Среди фантастики и хорроров попали «Орудия» Зака Крегера, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо и документалка «Оруэлл: 2+2=5» об авторе «1984».

Первое место заняла «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с Леонардо ди Каприо.

Топ-20 лучших фильмов 2025 года по версии Rolling Stone:

20. «Орудия» 19. «Франкенштейн» 18. «Поколение романтиков» 17. «Финикийская схема» 16. «Как стать цесаркой» 15. «Оруэлл: 2+2=5» 14. «Всем счастья» 13. «Универсальный язык» 12. «Эддингтон» 11. «День Питера Худжара» 10. «Сентиментальная ценность» 9. «Марти Великолепный» 8. «Прости, детка» 7. «Метод исключения» 6. «Простая случайность» 5. «Новая волна» 4. «Сны поездов» 3. «Чёрный чемодан — двойная игра» 2. «Хэмнет» 1. «Битва за битвой».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новую трилогию «Ведьмака» про Цири хотят выпустить за шесть лет

Новости

Netflix выпустил артбук по «Кейпоп-охотницам на демонов». Он доступен на сайте под саундтрек
В артбук входит 15 глав (142 страницы).

Новости

«Злая» получит еще один роман-приквел — на этот раз про Глинду

Новости

«Зверополис 2» показал лучший старт среди всех мультфильмов

Новости

Тарантино провел показ вырезанной главы из «Убить Билла» в Fortnite
С Умой Турман в роли Беатрикс Киддо.

Новости

Шону Леви пришлось переписывать третий акт «Звездных войн: Звездный истребитель»

Новости

Туча над Русью — большой трейлер мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Премьера в декабре.

Новости

«Фурия», «Сказка о царе Салтане» и авторская анимация для взрослых — что покажут на «Comic Con Игромир»

Новости

Первый трейлер второго сезона аниме «Военные хроники маленькой девочки»

Новости

Тарантино матом разгромил «Голодные игры» как плагиат
«Она просто содрала всю грёбаную книгу!»
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты