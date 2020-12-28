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    Новости

    «Топи»: первый трейлер мистического триллера по сценарию Дмитрия Глуховского

    28 декабря 2020
    Кот-император
    28.12.2020
    1414
    0 минут на чтение

    «КиноПоиск» показал первый трейлер мистического триллера «Топи», сценарий к которому написал Дмитрий Глуховский («Текст», «Пост, «Метро»).

    Шоу расскажет о пятерых молодых москвичах, которые в попытке избежать проблем решают отправиться в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Для ребят — этот попытка на время забыться. Но в путешествии герои столкнутся с чередой загадочных событий, которые лишь приблизят неизбежные проблемы.

    «Топи» — для меня очень личная история. Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. «Топи» — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание.

    Дмитрий Глуховский, сценарист и автор идеи

    В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссёром выступил Владимир Мирзоев («Время женщин», «Как Надя пошла за водкой», «Борис Годунов»).

    Первые эпизоды выйдут 28 января.

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    Эксперимент в необычном формате: постапокалипсис — но совсем не такой, как «Метро 2033».

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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