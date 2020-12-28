«Топи»: первый трейлер мистического триллера по сценарию Дмитрия Глуховского

«КиноПоиск» показал первый трейлер мистического триллера «Топи», сценарий к которому написал Дмитрий Глуховский («Текст», «Пост, «Метро»).

Шоу расскажет о пятерых молодых москвичах, которые в попытке избежать проблем решают отправиться в монастырь неподалеку от полузаброшенной деревни Топи. Для ребят — этот попытка на время забыться. Но в путешествии герои столкнутся с чередой загадочных событий, которые лишь приблизят неизбежные проблемы.

«Топи» — для меня очень личная история. Персонажи, которых вы там встретите — это не архетипические сказочные герои, это доведенные до гротеска люди, которыми я был окружен в детстве, когда жил в деревне. «Топи» — о том, какой ценой люди моего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу. Я не обещаю вам обычную детскую сказку, я просто запущу вас к себе в подсознание. Дмитрий Глуховский, сценарист и автор идеи

В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова. Режиссёром выступил Владимир Мирзоев («Время женщин», «Как Надя пошла за водкой», «Борис Годунов»).

Первые эпизоды выйдут 28 января.