Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам»

Новости, Фан, Яндекс
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В Твиттере большую популярность набрал тред, начатый Марком Хэмиллом — Люком Скайуокером из «Звёздных войн». То ли в шутку, то ли всерьёз актёр опубликовал твит, в котором крайне удивился шуточному набору Lego по «Звёздным войнам».

Кто-нибудь, скажите мне, что это не настоящая игрушка по «Звёздным войнам», пожалуйста!

Многие читатели поспешили уточнить, что номер 75132 принадлежит другому набору.

Другие совершенно точно заверили актёра, что на картинке фотошоп — ведь там должны быть другая рука!

Должно быть плохой фотошоп. Это определённо левая рука.

Впрочем, кое-кто привёл неопровержимые доказательства существования этого набора!

Нет, он настоящий, у меня такой есть.

Затем другие пользователи решили вспомнить и прочие популярные несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам».

От души досталось Альдераану.

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам»

via @finerscalereal

 

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам» 1

via @Dino_Himself

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам» 5

@AmerindWarrior

Пародийный аккаунт Star Wars Photoshop вспомнил про самый грустный набор Lego.

Кто-то даже припомнил, что сцену убийства дяди Оуэна и тёти Беру «воссоздали» и в другой игрушке. До чего жестокие фотошоперы!

Разумеется, в треде не могли не вспомнить «набор Джорджа Лукаса»!

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам» 2

via @ConleyMoore2

Не остался без внимания и сам Люк Скайуокер!

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам» 3

via @MichaelNorris61

Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам» 4

via @MrBrown1602

Первый ролик

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Кот-редактор
Кот-редактор
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