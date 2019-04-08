Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам»

В Твиттере большую популярность набрал тред, начатый Марком Хэмиллом — Люком Скайуокером из «Звёздных войн». То ли в шутку, то ли всерьёз актёр опубликовал твит, в котором крайне удивился шуточному набору Lego по «Звёздным войнам».
Someone tell me this isn't a real #StarWars toy. PLEASE. 😩#LegoOfMyHand #WorstToyEVER pic.twitter.com/oVI59qsHxh
— Mark Hamill (@HamillHimself) April 7, 2019
Кто-нибудь, скажите мне, что это не настоящая игрушка по «Звёздным войнам», пожалуйста!
Многие читатели поспешили уточнить, что номер 75132 принадлежит другому набору.
This is lego set 75132 pic.twitter.com/7YyNKfSXYX
— HF40 (@Romantic4u2015) April 8, 2019
Другие совершенно точно заверили актёра, что на картинке фотошоп — ведь там должны быть другая рука!
Must be a bad photoshop job. That's clearly a left hand.
— Len (@Lenn_Len) April 7, 2019
Должно быть плохой фотошоп. Это определённо левая рука.
Впрочем, кое-кто привёл неопровержимые доказательства существования этого набора!
No, it’s real. I own it. pic.twitter.com/eu6Ga5EEmG
— Frank Veenstra (@Frunk_1138) April 7, 2019
Нет, он настоящий, у меня такой есть.
Затем другие пользователи решили вспомнить и прочие популярные несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам».
От души досталось Альдераану.
Пародийный аккаунт Star Wars Photoshop вспомнил про самый грустный набор Lego.
It's true…all of it pic.twitter.com/IXhw8ykDOg
— Star Wars Photo Shop (@StarWarsPhtshp) April 7, 2019
Кто-то даже припомнил, что сцену убийства дяди Оуэна и тёти Беру «воссоздали» и в другой игрушке. До чего жестокие фотошоперы!
Can it be as worst as this….. pic.twitter.com/toqcGAgFar
— Tommy Jr (@BeefyAmazeBalls) April 8, 2019
Разумеется, в треде не могли не вспомнить «набор Джорджа Лукаса»!
Не остался без внимания и сам Люк Скайуокер!
Первый ролик
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