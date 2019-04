Тред: Марк Хэмилл и несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам»

В Твиттере большую популярность набрал тред, начатый Марком Хэмиллом — Люком Скайуокером из «Звёздных войн». То ли в шутку, то ли всерьёз актёр опубликовал твит, в котором крайне удивился шуточному набору Lego по «Звёздным войнам».

Кто-нибудь, скажите мне, что это не настоящая игрушка по «Звёздным войнам», пожалуйста!

Многие читатели поспешили уточнить, что номер 75132 принадлежит другому набору.

This is lego set 75132 pic.twitter.com/7YyNKfSXYX — HF40 (@Romantic4u2015) April 8, 2019

Другие совершенно точно заверили актёра, что на картинке фотошоп — ведь там должны быть другая рука!

Must be a bad photoshop job. That's clearly a left hand. — Len (@Lenn_Len) April 7, 2019

Должно быть плохой фотошоп. Это определённо левая рука.

Впрочем, кое-кто привёл неопровержимые доказательства существования этого набора!

Нет, он настоящий, у меня такой есть.

Затем другие пользователи решили вспомнить и прочие популярные несуществующие наборы Lego по «Звёздным войнам».

От души досталось Альдераану.

Пародийный аккаунт Star Wars Photoshop вспомнил про самый грустный набор Lego.

It's true…all of it pic.twitter.com/IXhw8ykDOg — Star Wars Photo Shop (@StarWarsPhtshp) April 7, 2019

Кто-то даже припомнил, что сцену убийства дяди Оуэна и тёти Беру «воссоздали» и в другой игрушке. До чего жестокие фотошоперы!

Can it be as worst as this….. pic.twitter.com/toqcGAgFar — Tommy Jr (@BeefyAmazeBalls) April 8, 2019

Разумеется, в треде не могли не вспомнить «набор Джорджа Лукаса»!

Не остался без внимания и сам Люк Скайуокер!