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    Новости

    Трейлер комедийного мультсериала Star Trek: Lower Decks

    13 июля 2020
    Кот-император
    13.07.2020
    3632
    0 минут на чтение
    Трейлер комедийного мультсериала Star Trek: Lower Decks

    CBS выпустил полноценный трейлер комедийного мультсериала «Нижние палубы» (Lower Decks), действие которого разворачивается во вселенной «Звёздного пути». В центре сюжета окажутся «краснорубашечники», выполняющие на U.S.S. Cerritos грязную работу.

    Над мультсериалом работает Майк Макмэхан («Рик и Морти», «Солнечные противоположности»). По стилю рисунка и тональности проект напоминает скорее «Крайний космос».

    Для первого сезона платформа заказала 10 эпизодов.

    Канал параллельно ведёт ещё два сериала во вселенной «Звёздного пути» — Discovery про команду звездолёта «Дискавери» (вышло два сезона, продлён на пятый) и «Пикар», про приключения вновь вернувшегося за службу капитана Пикара в исполнении Патрика Стюарта (вышел один сезон).

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    Кот-император
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