Трейлер комедийного мультсериала Star Trek: Lower Decks

CBS выпустил полноценный трейлер комедийного мультсериала «Нижние палубы» (Lower Decks), действие которого разворачивается во вселенной «Звёздного пути». В центре сюжета окажутся «краснорубашечники», выполняющие на U.S.S. Cerritos грязную работу.
Над мультсериалом работает Майк Макмэхан («Рик и Морти», «Солнечные противоположности»). По стилю рисунка и тональности проект напоминает скорее «Крайний космос».
Для первого сезона платформа заказала 10 эпизодов.
Канал параллельно ведёт ещё два сериала во вселенной «Звёздного пути» — Discovery про команду звездолёта «Дискавери» (вышло два сезона, продлён на пятый) и «Пикар», про приключения вновь вернувшегося за службу капитана Пикара в исполнении Патрика Стюарта (вышел один сезон).
Читайте также
«Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал
Надежда на то, что сезон исправит проблемы первого, не оправдалась. Впрочем, есть и несколько плюсов.
Звёздный путь: Пикар — для кого это снято?
Новый сериал во вселенной «Звёздного пути» изменил всем идеям, заложенным создателями оригинала.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Пятый эпизод «Звёздных войн» возглавил американский кинопрокат
Тизер второго сезона сериала «Сквозь снег» раскрывает роль Шона Бина
Филип Пулман опубликует неизданную историю из мира «Тёмных начал»
Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 и Watch Dogs Legion — что показали на Ubisoft Forward
По произведениям Стивена Кинга готовят сразу три новые экранизации
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.