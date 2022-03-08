Трейлер второго сезона «Жизни матрёшки»: необычного «Дня сурка» от Netflix

Netflix представил трейлер второго сезона своей необычной вариации на тему «Дня сурка» — сериала «Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн.

В центре повествования — Надя, которая приходит в себя на тридцать шестой день рождения в чужой квартире в компании едва знакомых людей. Потом героиню насмерть сбивает автомобиль, и она возвращается в свой день рождения, чтобы пережить его заново. И так снова и снова.

Первый сезон вышел в феврале 2019-го.

Премьера второго намечена на 20 апреля. Легально посмотреть Netflix в России нельзя — сервис временно приостановил работу в стране.