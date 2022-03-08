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    Новости

    Трейлер второго сезона «Жизни матрёшки»: необычного «Дня сурка» от Netflix

    8 марта 2022
    08.03.2022
    789
    0 минут на чтение
    Трейлер второго сезона «Жизни матрёшки»

    Netflix представил трейлер второго сезона своей необычной вариации на тему «Дня сурка» — сериала «Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн.

    В центре повествования — Надя, которая приходит в себя на тридцать шестой день рождения в чужой квартире в компании едва знакомых людей. Потом героиню насмерть сбивает автомобиль, и она возвращается в свой день рождения, чтобы пережить его заново. И так снова и снова.

    Первый сезон вышел в феврале 2019-го.

    Премьера второго намечена на 20 апреля. Легально посмотреть Netflix в России нельзя — сервис временно приостановил работу в стране.

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     Павел Ильин |  07.02.2019

    Ничего принципиально нового к теме «застрял в петле времени» сериал не добавляет. Не выстреливает даже то, что героиня — разработчица игр.

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