У Clair Obscur: Expedition 33 отобрали награды с премии The Indie Game Awards 2025 из-за использования ИИ

Дмитрий Кинский
21 декабря 14:58
19 декабря Clair Obscur: Expedition 33 победила в номинациях «Игра года» и «Лучший дебют» на премии The Indie Game Awards 2025.
Однако спустя всего день ее организаторы объявили, что обе награды аннулированы. Причиной послужило то, что в разработке ролевой игры использовали ИИ, а это запрещено по правилам, с которыми авторы соглашаются при подаче заявок.
Ранее создатели французского хита сами открыто признавались, что в процессе разработки немного прибегали к использованию генеративных технологий.
Премии в этих категориях в итоге отдали играм, которые набрали наибольшее число голосов: «Игрой года» стала Blue Prince, а «Лучший дебют» забрала Sorry We're Closed.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

