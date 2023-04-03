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    У «Кинопоиска» истекли права на «Этерну». Хотя это проект «Кинопоиска»

    3 апреля 2023
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    03.04.2023
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    1 минута на чтение
    «Этерна: Часть первая». Обзор-дуэль. Атакуем и защищаем экранизацию 5

    Индустриальный телеграм-канал into the streaming-verse обратил внимание, что фэнтезийный фильм «Этерна. Часть первая» по циклу Веры Камши «Отблески Этерны» стал эксклюзивом сервиса Wink. А из библиотеки «Кинопоиска» фильм пропал — при том, что онлайн-кинотеатр занимался его продюсированием.

    У «Кинопоиска» истекли права на «Этерну». Хотя это проект «Кинопоиска»

    В поддержке онлайн-кинотеатра ответили, что права на контент истекли.

    Почти год назад, в мае 2022-го, стало известно, что производством первого сезона сериала займётся режиссёр Дмитрий Киселёв («Ёлки 2», «Время первых»). Тогда он рассказывал, что в его планах «полное переосмысление подхода к истории, включая вышедшую ранее пилотную серию». В дальнейшем Дмитрий опубликовал ещё несколько постов о производстве. Судя по всему, речь идёт о препродакшене, а сами съёмки пока не начались — зато, например, можно послушать вариацию музыкальной темы.

    В середине марта актёр Анар Халилов, сыгравший роль принца Альдо Ракана, сообщил в социальных сетях, что покинул проект.

    Меня дйствительно часто спрашивают, когда выйдет продолжение Этерны, на что я охотно отвечал, что мы вот-вот начнем снимать продолжение. Но, как выяснилось недавно, у этого проекта другие планы, и на Альдо Ракана им нужен другой актер. В кино бывает, что меняют актеров, вот только я столкнулся с этим впервые. В любом случае, выставляю этот пост, для того, чтобы сказать спасибо! У меня появилась настоящая фан-база, которая позволила мне и в жизни почувствовать себя немного принцем. Спасибо вам!

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     Павел Ильин |  22.01.2022

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