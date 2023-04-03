У «Кинопоиска» истекли права на «Этерну». Хотя это проект «Кинопоиска»

Индустриальный телеграм-канал into the streaming-verse обратил внимание, что фэнтезийный фильм «Этерна. Часть первая» по циклу Веры Камши «Отблески Этерны» стал эксклюзивом сервиса Wink. А из библиотеки «Кинопоиска» фильм пропал — при том, что онлайн-кинотеатр занимался его продюсированием.

В поддержке онлайн-кинотеатра ответили, что права на контент истекли.

Почти год назад, в мае 2022-го, стало известно, что производством первого сезона сериала займётся режиссёр Дмитрий Киселёв («Ёлки 2», «Время первых»). Тогда он рассказывал, что в его планах «полное переосмысление подхода к истории, включая вышедшую ранее пилотную серию». В дальнейшем Дмитрий опубликовал ещё несколько постов о производстве. Судя по всему, речь идёт о препродакшене, а сами съёмки пока не начались — зато, например, можно послушать вариацию музыкальной темы.

В середине марта актёр Анар Халилов, сыгравший роль принца Альдо Ракана, сообщил в социальных сетях, что покинул проект.

Меня дйствительно часто спрашивают, когда выйдет продолжение Этерны, на что я охотно отвечал, что мы вот-вот начнем снимать продолжение. Но, как выяснилось недавно, у этого проекта другие планы, и на Альдо Ракана им нужен другой актер. В кино бывает, что меняют актеров, вот только я столкнулся с этим впервые. В любом случае, выставляю этот пост, для того, чтобы сказать спасибо! У меня появилась настоящая фан-база, которая позволила мне и в жизни почувствовать себя немного принцем. Спасибо вам!