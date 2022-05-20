Режиссёр Дмитрий Киселёв займётся первым сезоном «Этерны»

Режиссёр Дмитрий Киселёв у себя в телеграм-канале сообщил, что взялся за первый сезон «Этерны». Да, именно первый сезон.

Да, я начал работу над первым сезоном проекта «ЭТЕРНА» по мотивам произведений Веры Камши. Благодарен Кинопоиску и продюсеру Евгению Баранову за доверие. Впереди очень сложный и долгий путь по созданию конкурентноспособного российского исторического фэнтези-сериала. В моих планах полное переосмысление подхода к истории, включая вышедшую ранее пилотную серию. Очень рад, что на проекте уже собирается крутейшая команда и все настроены на выдающийся результат.

Судя по сообщению, первый эпизод команда тоже будет перерабатывать. Другими подробностями режиссёр не поделился, сославшись на то, что «У Кинопоиска своя новостная стратегия».

Первый эпизод «Этерны» по книгам Веры Камши вышел 21 января.

Дмитрий Киселёв известен по фильмам «Ёлки 2» и «Чёрная молния» (снимал в соавторстве с Александром Войтинским), он же снимал «Время первых».

Кроме того, он снимал много клипов и рекламных роликов (для компаний «Райффайзенбанк», «Билайн», «Пепси» и других), а также занимался промороликами для «Дневного дозора».

Киселёв был режиссёром второй группы на фильмах «Дневной Дозор» и «Особо Опасен», а также выступал супервайзером визуальных эффектов на фильмах «Ночной Дозор», «Дневной Дозор» и «Особо опасен».