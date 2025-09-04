КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Экранизации Толкина, забытые и неснятые
«У меня был плохой сон» — новый трейлер «Черного телефона 2»

Дмитрий Кинский
4 сентября 18:59
1 минута на чтение
Universal Pictures выпустила еще один трейлер хоррора про похитителя детей «Черный телефон 2» от небезызвестной Blumhouse.
На этот раз серийный убийца вернется с того света, чтобы отомстить главному герою первой части.
За постановку отвечает Скотт Дерриксон, а главные роли исполняют Итан Хоук и Мэйсон Темз («Как приручить дракона»).
Фильм выйдет 17 октября.

«Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

Олеся Климчук

22.07.2022

22394

Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

