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    Новости

    Ученые впервые создали опоссумов с измененным геномом при помощи CRISPR

    23 июля 2021
    23.07.2021
    931
    1 минута на чтение
    Ученые впервые создали опоссумов с измененным геномом при помощи CRISPR

    Несмотря на то, что кенгуру и коала наиболее известные представители сумчатых, ученые чаще всего обращаются к опоссумам для исследований этого инфракласса в лабораторных экспериментах. Они меньше размером и и заботиться о них гораздо проще. На этот раз эксперименты проводились над серыми короткохвостыми опоссумами, родственными североамериканским опоссумам, только меньше и без сумки.

    Исследователи из Riken применили CRISPR для удаления – или выключения – гена, кодирующего производство пигмента. Выбор этого гена означал, что в случае успешного эксперимента результаты будут очевидны с первого взгляда: опоссумы должны быть альбиносами при удалении обеих копий гена и в крапинку при удалении одной копии. 

    В итоге в помете был один опоссум-альбинос и один в крапинку. Исследователи также в итоге свели этих двух особей, в чьем потомстве все опоссумы были альбиносами, доказав, что окраска является унаследованным генетическим признаком.

    Исследователям пришлось обойти некоторые препятствия, чтобы отредактировать геном опоссума. Во-первых, им надо было рассчитать время введения гормонов для подготовки животных к беременности. Другой сложностью была плотная оболочка, образующаяся вокруг яйцеклеток у сумчатых вскоре после оплодотворения. Это, в свою очередь, осложняет применение CRISPR-терапии к клеткам. Во время первой попытки иглы либо не прошли в клетки, либо повредили их, так что эмбрионы не могли выжить.

    Ученые поняли, что гораздо легче будет сделать укол на более раннем этапе — до того, как оболочка вокруг яйцеклетки станет слишком твердой. Изменив режим выключения света в лабораториях, ученые смогли заставить опоссумов спариваться ближе к вечеру, чтобы яйцеклетки утром были готовы к работе утром примерно полтора дня спустя.

    Затем исследователи применили пьезоэлектрическую дрель, использующую электрический заряд для более легкого проникновения через мембрану. Это помогло провести с клетками процедуры, не повредив их.

    Биологи надеются, что способность генетически изменять опоссумов поможет им узнать больше о некоторых уникальных аспектах биологии опоссумов, которую еще предстоит расшифровать.

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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