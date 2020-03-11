Есть такая гипотеза: примерно 4,5 млрд лет назад небесное тело размером с Марс врезалось в совсем юную, ещё до конца не сформировавшуюся Землю. Тело слилось с нашей планетой, а ещё от него откололся кусок, который начал жить своей жизнью — сейчас мы называем его Луной. Это гипотеза о гигантском столкновении (giant-impact hypothesis). Небесное тело получило имя — Тейя (Theia).

Учёные на протяжении столетий пытаются выяснить происхождение единственного спутника Земли. Гипотеза ударного формирования, выдвинутая в 1975 году, одна из немногих остаётся на плаву, хоть и не объясняет всех загадок, которые подкидывает нам Луна.

К примеру, моделирование показывает, что, если гигантское столкновение действительно произошло, Луна должна на 70−90 % состоять из Тейи. Однако изучение образцов лунной породы, привезённых миссиями «Аполлон», этого не подтвердило. Соотношение изотопов кислорода в них было таким же, как и на Земле, и притом сильно отличалось от того, что характерно для всех известных метеоритов. Результаты можно объяснить — есть даже две версии, в равной степени маловероятные. Первая — что у Земли и Тейи изначально был схожий состав. Вторая — что во время столкновения материя двух планет перемешалась, и это в том числе затронуло кусок, ставший впоследствии Луной.

Группа учёных из Университета Нью-Мехико не стала искать третье объяснение, а повторно проанализировала лунную породу. Они получили массив образцов с Луны — максимально разных, с разных видов поверхности, с разной глубины. Немного изменили процедуру анализа изотопов, чтобы повысить точность измерений. Кроме того, они изучали образцы по отдельности: не усредняли результаты, как другие исследователи, а прослеживали то, как меняются показатели в зависимости от места происхождения породы.

Выяснилось, что соотношение изотопов зависит от того, с какой глубины достали образец. Чем глубже, тем оно больше отличается от земного. То есть внешние слои поверхности Луны действительно могут быть образованы из смешанного вещества — это объясняет сходство с земными породами, а в более глубоких сохранился материал самой Тейи.

Научную статью с результатами анализа опубликовал журнал Nature Geoscience.

Для надёжности результаты, конечно, стоит перепроверить, однако с этим могут возникнуть проблемы. Дело в том, что с 1972 года, когда на Луну высадился экипаж «Аполлона-17», запасы образцов не пополнялись — скоро они попросту закончатся.