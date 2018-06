Уильям Гибсон, автор культового научно-фантастического романа «Нейромант» и один из основоположников жанра киберпанк, поделился в твиттере впечатлениями от нового трейлера игры Cyberpunk 2077, над которой работают создатели «Ведьмака». Ролик не произвёл на него впечатления — он отметил, что игра выглядит слишком обыденно.

The trailer for Cyberpunk 2077 strikes me as GTA skinned-over with a generic 80s retro-future, but hey, that's just me.

— William Gibson (@GreatDismal) June 10, 2018