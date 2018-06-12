Уильям Гибсон, автор культового научно-фантастического романа «Нейромант» и один из основоположников жанра киберпанк, поделился в твиттере впечатлениями от нового трейлера игры Cyberpunk 2077, над которой работают создатели «Ведьмака». Ролик не произвёл на него впечатления — он отметил, что игра выглядит слишком обыденно.

The trailer for Cyberpunk 2077 strikes me as GTA skinned-over with a generic 80s retro-future, but hey, that's just me. — William Gibson (@GreatDismal) June 10, 2018

Трейлер Cyberpunk 2077 производит впечатление GTA, на которую натянули типичные декорации ретрофутуризма 1980-х. Впрочем, это только моё мнение.

И действительно, новый трейлер Cyberpunk 2077 совсем не соответствует типичным пейзажам киберпанка — ни мрачного города, ни «неба цвета экрана телевизора, настроенного на пустой канал».

Напротив, самый первый ролик, показанный ещё пять лет назад, больше подходил под стандарты жанра, чем новый.

Сейчас Cyberpunk 2077 не имеет даже примерной даты выхода (ходит шутка, что она в названии игры), однако известно, что релиз её состоится на PS4, Xbox One и РС.