Умер художник Хироси Оно. Он нарисовал Пакмана

16 октября художник Хироси «Mr. Dotman» Оно, который работал в Bandai Namco с 1979 по 2013 год, ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.
Он работал над многими классическими играми компании. В частности, он нарисовал персонажей для Pac-Man.
Многие его коллеги по цеху уже отреагировали на новость в соцсетях. Так, геймдиректор Tekken Кацухиро Харада почтил память Оно следующими словами:
Мы будем молиться за твою душу. Большое спасибо, мистер Хироси Оно.
А композитор Streets of Rage Юдзо Косиро рассказал, что работы Хироси понравились даже его дочери.
Я очень впечатлен тем, что его пиксель-арты вдохновили не только мое поколение, но и выдержало испытание временем. Я знаю, что фанаты будут по тебе скучать.
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