Умер художник Хироси Оно. Он нарисовал Пакмана

16 октября художник Хироси «Mr. Dotman» Оно, который работал в Bandai Namco с 1979 по 2013 год, ушел из жизни в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Он работал над многими классическими играми компании. В частности, он нарисовал персонажей для Pac-Man.

Многие его коллеги по цеху уже отреагировали на новость в соцсетях. Так, геймдиректор Tekken Кацухиро Харада почтил память Оно следующими словами:

Мы будем молиться за твою душу. Большое спасибо, мистер Хироси Оно.

А композитор Streets of Rage Юдзо Косиро рассказал, что работы Хироси понравились даже его дочери.