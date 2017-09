Печальные новости для всех поклонников комиксов Marvel. В возрасте 69 лет умер автор и редактор комиксов Лен Уэйн. Об этом сообщает издание Mashable. Причина смерти не называется.

Уэйн — один из тех, кто придумал персонажа Росомаху из серии «Люди Икс» в 1975 году. Вместе с художником Дэйвом Кокрамом в команду мутантов они добавили ещё и Ночного змея, Колосса и Грозу.

А в конце 1980-х Уэйн редактировал легендарных «Хранителей» Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Позже сценарист написал несколько сюжетов для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зелёного фонаря» и «Сорвиголовы». А вместе с иллюстратором Бернардом Райтсоном они создали персонажа по прозвищу Болотная тварь.

Свои соболезнования выразили издательства Marvel и DC, Хью Джекман, Нил Гейман, Марк Миллар и Кевин Смит.

DC mourns the passing of @LenWein, dear friend & longtime contributor. Our condolences to his family & friends. https://t.co/hUZeRuK1AJ pic.twitter.com/tbXr7YYKhQ — DC (@DCComics) September 10, 2017

DC оплакивают уход Лена Уэйна, дорогого друга и давнего помощника. Наши соболезнования его семье и друзьям.

We are deeply saddened to hear of Len Wein's passing, and send our deepest condolences to his friends and family: https://t.co/9qLllJAScE pic.twitter.com/0VAtTPPxd6 — Marvel Entertainment (@Marvel) September 11, 2017

Мы были глубоко опечалены, когда услышали, что Лен Уэйн ушёл от нас. Направляем наши соболезнования его друзьям и семье.

Blessed to have known Len Wein. I first met him in 2008. I told him — from his heart, mind & hands came the greatest character in comics. pic.twitter.com/cFqL1uy0JV — Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 11, 2017

Мне посчастливилось познакомится с Леном Уэйном в 2008 году. Я сказал ему тогда, что он сердцем, головой и руками создал величайших персонажей комиксов.

Len Wein. He wrote Swamp Thing, Phantom Stranger, & my favourite Batman stories. He showed 12 year old me that comics could be literature. — Neil Gaiman (@neilhimself) September 10, 2017

Я только что узнал, что мой друг и вдохновитель Лен Уэйн скончался этим утром. Выражаю свою любовь и соболезнования его жене Кристин Валаде.

Лен Уэйн. Он придумал Болотную тварь, Призрачного незнакомца и мою любимую историю о Бэтмане. Он показал мне 12-летнему, что комиксы могут быть литературой.

R.I.P. to comic book legend LEN WEIN, co-creator of not only Wolverine but also one of my favorite characters of all time, the Swamp Thing. — KevinSmith (@ThatKevinSmith) September 11, 2017

Покойся с миром легенда комиксов Лен Уэйн, один из авторов не только Росомахи, но и моего любимого персонажа всех времён — Болотной твари.