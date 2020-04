Трек-лист

1 Zodiac «Flight Over El Dorado» (премьера)

2 Triatom «Space Echoes»

3 oRangeOfSound «Reach the Aither»

4 In’R’Voice «Human Recycle II»

5 Human Factor «Nubo Vetera Promesas Pluvon»

6 Manmara «Tank»

7 Dive Craft «High Beams» (премьера)

8 Denny Kay «Approaching Venus» (премьера)

9 Tenth Cloud «Sputnik»

10 SUP «Speed120»

11 Green Ice Cream «Endless»

12 R-Tibra «The Heat»

13 Karmahacker «Descent to the Void» (премьера)

14 EXIT project «Paint it Blue or Say it`s Sad»

15 Astral Electronic «Solar Wind»

16 New composers «Yastreb Ya Chayka»

17 Angelo Taylor «Voice of the Universe» (премьера)

18 Andrey Klimkovsky «The Road to the Spaceport»

19 Олег Гуртовой и группа Vega «Aquarius» (премьера)

20 Jurgen Gugenson «Altitude»

21 Nickolay Fedorenko «Aurora Borealis»

22 Kirill Sawazki «Unknown Space Station»