Сразу две хорошие новости для поклонников электронной музыки — и обе приурочены ко Дню космонавтики.
На цифровых площадках вышел сборник «12.04» лейбла Content Chaos от различных исполнителей в жанре. Компиляция продолжает серию «контекстных» сборников, которые созданы ради созвучия смыслу момента — без ограничений по музыкальным жанрам. В качестве иллюстрации для альбома взято фото двигателя РД-101 из проекта «Стратегическое наследство».
В сборник вошли композиции самых разных музыкантов. Первой в нём идёт группа Zodiac с новой версией трека Flight Over ElDorado — ранее он не выпускался на цифровых площадках. В релизе также участвовали Андрей Климковский, Олег Гуртовой с группой VEGA, Denny Kay и многие другие.
Послушать можно на iTunes, YouTube, Google Play, Amazon и других.
А если этого мало, то музыканты сегодня приглашают на онлайн-трансляцию. В 19:00 по Москве в рамках сотрудничества проектов «Русский космос» и World Online Festival пройдёт фестиваль с участием «Волги» — группы, сочетающей электронику, элементы древнего русского фольклора и ритуальные мотивы музыки мира. В программе также прозвучит музыка из сборника «12.04», а ещё — покажут фотографии с орбиты космонавта Сергея Рязанского.
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