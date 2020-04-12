Сразу две хорошие новости для поклонников электронной музыки — и обе приурочены ко Дню космонавтики.

На цифровых площадках вышел сборник «12.04» лейбла Content Chaos от различных исполнителей в жанре. Компиляция продолжает серию «контекстных» сборников, которые созданы ради созвучия смыслу момента — без ограничений по музыкальным жанрам. В качестве иллюстрации для альбома взято фото двигателя РД-101 из проекта «Стратегическое наследство».

В сборник вошли композиции самых разных музыкантов. Первой в нём идёт группа Zodiac с новой версией трека Flight Over ElDorado — ранее он не выпускался на цифровых площадках. В релизе также участвовали Андрей Климковский, Олег Гуртовой с группой VEGA, Denny Kay и многие другие. 

Трек-лист

1 Zodiac «Flight Over El Dorado» (премьера)
2 Triatom «Space Echoes»
3 oRangeOfSound «Reach the Aither»
4 In’R’Voice «Human Recycle II»
5 Human Factor «Nubo Vetera Promesas Pluvon»
6 Manmara «Tank»
7 Dive Craft «High Beams» (премьера)
8 Denny Kay «Approaching Venus» (премьера)
9 Tenth Cloud «Sputnik»
10 SUP «Speed120»
11 Green Ice Cream «Endless»
12 R-Tibra «The Heat»
13 Karmahacker «Descent to the Void» (премьера)
14 EXIT project «Paint it Blue or Say it`s Sad»
15 Astral Electronic «Solar Wind»
16 New composers «Yastreb Ya Chayka»
17 Angelo Taylor «Voice of the Universe» (премьера)
18 Andrey Klimkovsky «The Road to the Spaceport»
19 Олег Гуртовой и группа Vega «Aquarius» (премьера)
20 Jurgen Gugenson «Altitude»
21 Nickolay Fedorenko «Aurora Borealis»
22 Kirill Sawazki «Unknown Space Station»

Послушать можно на iTunes, YouTube, Google Play, Amazon и других.

А если этого мало, то музыканты сегодня приглашают на онлайн-трансляцию. В 19:00 по Москве в рамках сотрудничества проектов «Русский космос» и World Online Festival пройдёт фестиваль с участием «Волги» — группы, сочетающей электронику, элементы древнего русского фольклора и ритуальные мотивы музыки мира. В программе также прозвучит музыка из сборника «12.04», а ещё — покажут фотографии с орбиты космонавта Сергея Рязанского.

Старт начнётся по ссылке!

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