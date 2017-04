Канал Disney рассказал, что будет показывать 4 мая, в День «Звёздных войн».

Сперва зрители увидят полнометражный анимационный мультфильм 2008 года «Звёздные войны: Войны клонов». Именно там нам впервые представили падавана Асоку Тано и ученицу Графа Дуку Асажж Вентресс. Полнометражка положила начало одноимённому мультсериалу о войнах клонов, действие которого разворачивалось между II и III эпизодами.

Затем на канале покажут финал третьего сезона мультсериала «Повстанцы», где герои бросят вызов самому гранд-адмиралу Трауну. Эзре и его друзьям предстоит сразиться с Империей в решающей схватке.

После этого поклонников «Звёздных войн» ждёт специальный эпизод мультсериала о неугомонных братьях под названием «Финес и Ферб: Звёздные войны», а также тематические марафоны популярных анимационных проектов «Майлз с другой планеты», «LEGO Звёздные войны: Хроники Йоды» и «С приветом по планетам».

4 мая — неофициальный День «Звёздных войн». Всё дело в созвучии: фраза «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») похожа на «May the fourth be with you» («Да пребудет с тобой четвёртое мая»).