В Румынии построят аналог «Диснейленда», но про Дракулу

Андрей Квасков
18 декабря 20:13
120
1 минута на чтение
Под Бухарестом построят Dracula Land — первый в мире тематический парк, полностью посвящённый вампирской мифологии. Проект стоимостью 1 млрд евро займет 780 тысяч м² и станет частью крупного развлекательного кластера с отелями, автодромом и торговыми зонами. Концепцию разработал Крис Ланге, экс-креативный директор Europa-Park. В парке появятся шесть тематических зон и более 40 аттракционов, объединяющих готику, фольклор разных стран и технологии ИИ — от интерактивных райдов до персонализированных ресторанов и сувениров. Среди ключевых зон — Лунный квартал в стиле старого Бухареста, Карпаты с горками и водными аттракционами, Новый Орлеан с оборотнями и викторианский Лондон. Центральной точкой станет 50-метровый замок Дракулы с американскими горками и подземным райдом. Организаторы рассчитывают принимать до 3 млн туристов в год.

