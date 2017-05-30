Вот как будет выглядеть фильм по мотивам компьютерной игры Papers, Please

Вот как будет выглядеть фильм по мотивам компьютерной игры Papers, Please

Помните компьютерную игру Papers, Please, пронизанную духом антиутопии в стиле «1984» Джорджа Оруэлла. Оказывается, по ней снимают фильм, и не где-нибудь, а в России! Об этом рассказал автор игры Лукас Поуп у себя в твиттере.

Production shots from an upcoming Papers Please short film by Nikita and Liliya Ordynskiy. Really looking forward to this. pic.twitter.com/e1d3qwaHrq — Lucas Pope (@dukope) May 30, 2017

Постановщиками короткометражного фильма выступили выпускники Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Никита Ордынский и Лилия Ткач. На YouTube можно посмотреть примеры их работ. Судя по всему, на кадрах запечатлён главный герой в исполнении российского актёра Игоря Савочкина («Ночной дозор», «Легенда о Коловрате»).

Начинающие режиссёры отметились рядом наград. Так, работа Ордынского «Горбатов: тащил, тащит и будет тащить!» победила на международном конкурсе студенческого кино Contact. А Лилия Ткач выиграла на американском кинофестивале «Delta Moon Film Festival» с лентой «Бессмыслие».

Papers, Please — игра 2013 года, в которой игрок берёт на себя роль работника КПП в тоталитарной стране Арстоцке. Главный герой проверяет документы, сверяется с законами и решает, пропускать людей из очереди или нет. Игра часто ставит моральные выборы, например, подчиниться закону и не пропустить беженца или смилостивиться и помочь.