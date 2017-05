Помните компьютерную игру Papers, Please, пронизанную духом антиутопии в стиле «1984» Джорджа Оруэлла. Оказывается, по ней снимают фильм, и не где-нибудь, а в России! Об этом рассказал автор игры Лукас Поуп у себя в твиттере.

Production shots from an upcoming Papers Please short film by Nikita and Liliya Ordynskiy. Really looking forward to this. pic.twitter.com/e1d3qwaHrq

— Lucas Pope (@dukope) May 30, 2017