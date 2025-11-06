КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

Внутренняя империя Дэвида Линча: источники вдохновения и кинопредшественники
Кэрри Фишер: настоящая жизнь принцессы Леи
Новости

Встреча с художницей «Берегись этой чертовки!» и презентация «Земского собора» — программа «Фандом Феста Вконтакте»

Дмитрий Кинский
6 ноября 16:21
97
1 минута на чтение
Организаторы «Фандом Феста ВКонтакте» раскрыли детали программы грядущего фестиваля.
На главной сцене пройдет встреча с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» под псевдонимом Blue Canna, которая ответит на вопросы фанатов. Также «VK Видео» представит документальный сериал «Бдыщ: сериал о комиксах в России».
Студия Cyberia Nova покажет свою новую экшен-игру — «Земский собор». А на дискуссии «История vs геймдев — когда историзм мешают геймплею» эксперты, среди которых творческий директор Cyberia Nova Сергей Русских и креативный директор журнала «Навигатор игрового мира» Александр Артемов, обсудят баланс между исторической достоверностью и захватывающим сюжетом.
Кроме того, гостей ждет дискуссия о культурном феномене игр, формировании жанра MMORPG, ностальгии по хоррорам, успехе соулс-лайка Black Myth: Wukong и культурном экспорте на примере Японии и Южной Кореи.
Мероприятие пройдет с 22 по 23 ноября в Москве.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Очень странные дела» получат анимационный спин-офф Tales From ‘85

Новости

Создатель Kingdom Come: Deliverance разочаровался The Outer Worlds 2

Новости

Уоллес и Громит «снялись» в рекламе британского бренда одежды
Новогоднее настроение обеспечено.

Новости

WBD работает над «Гремлинами 3» — с авторами оригинала

Новости

Битва с Люцифером в Раю и семь смертных грехов — первые детали отмененной Dante's Inferno 2
У авторов уже были планы на триквел.

Новости

Кто сыграет Эйса и Мистера 2 в третьем сезоне «Ван-Писа»

Новости

СМИ: Если новый фильмы по «Звездному пути» и выйдет, то только с новыми актерами
Без Криса Пайна и других.

Новости

В России стартовало голосование в Зал Славы видеоигровой индустрии
Голосование продлится до 5 декабря.

Новости

По мультсериалу «Киберслав» делают приключенческую ролевую игру

Новости

Звезда «Людей Икс» приедет на «ИгроМир» и Comic Con в Москве
Актриса посетит все три дня фестивалей.
Показать ещё
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты