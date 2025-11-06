Встреча с художницей «Берегись этой чертовки!» и презентация «Земского собора» — программа «Фандом Феста Вконтакте»

Организаторы «Фандом Феста ВКонтакте» раскрыли детали программы грядущего фестиваля.

На главной сцене пройдет встреча с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» под псевдонимом Blue Canna, которая ответит на вопросы фанатов. Также «VK Видео» представит документальный сериал «Бдыщ: сериал о комиксах в России».

Студия Cyberia Nova покажет свою новую экшен-игру — «Земский собор». А на дискуссии «История vs геймдев — когда историзм мешают геймплею» эксперты, среди которых творческий директор Cyberia Nova Сергей Русских и креативный директор журнала «Навигатор игрового мира» Александр Артемов, обсудят баланс между исторической достоверностью и захватывающим сюжетом.

Кроме того, гостей ждет дискуссия о культурном феномене игр, формировании жанра MMORPG, ностальгии по хоррорам, успехе соулс-лайка Black Myth: Wukong и культурном экспорте на примере Японии и Южной Кореи.

Мероприятие пройдет с 22 по 23 ноября в Москве.

