«Второму игроку приготовиться» Эрнеста Клайна выйдет в России в декабре

Издательство АСТ показало обложку романа «Второму игроку приготовиться» — сиквела «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна. В России книгу планируют выпустить в декабре, спустя пару лет после выхода на английском.

Клайн выпустил продолжение на волне популярности первого тома и экранизации. Права на адаптацию сиквела тоже приобрели, но особых новостей о будущем фильме пока нет.

Аннотация

Выиграв конкурс Холлидэя, Уэйд Уоттс вместе со своими друзьями становится миллиардером и хозяином GSS. И это еще далеко не все! Холлидей оставил ему в наследство свое тайное изобретение — гарнитуру оригинального нейронного интерфейса, которая позволяет пользователям OASISа испытывать полный спектр ощущений — чувствовать в симуляции всеми органами чувств, а также записывать свои ощущения в жизни и просматривать чужие. Холлидей счел, что новый владелец супер-гарнитуры волен решить, достойно ли человечество этой новой технологии. Вопреки возражениям друзей, Уэйд все же выпускает гарнитуру в мир. И прежде сплоченная команда распадается. Через некоторое время на сайте Холлидея появляется новая загадка, к охоте за призами присоединяется и Уэйд. Но, как выясняется вскоре, сомнения прежней Великолепной пятерки были не напрасны. Грозный противник, обладающий огромной силой, грозит всему миру уничтожением…

Сиквел встретили гораздо прохладнее, чем в своё время «Первому игроку приготовиться», вышедшую в 2011-м. Критики отмечали, что Клайн снова чрезмерно сыплет отсылками к популярной культуре, но делает это «лениво». На агрегаторе GoodReads средний балл второй части составляет 3,43 против 4,24 у первой.