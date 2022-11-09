«Второму игроку приготовиться» Эрнеста Клайна выйдет в России в декабре

Издательство АСТ показало обложку романа «Второму игроку приготовиться» — сиквела «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна. В России книгу планируют выпустить в декабре, спустя пару лет после выхода на английском.
Клайн выпустил продолжение на волне популярности первого тома и экранизации. Права на адаптацию сиквела тоже приобрели, но особых новостей о будущем фильме пока нет.
Аннотация
Выиграв конкурс Холлидэя, Уэйд Уоттс вместе со своими друзьями становится миллиардером и хозяином GSS. И это еще далеко не все! Холлидей оставил ему в наследство свое тайное изобретение — гарнитуру оригинального нейронного интерфейса, которая позволяет пользователям OASISа испытывать полный спектр ощущений — чувствовать в симуляции всеми органами чувств, а также записывать свои ощущения в жизни и просматривать чужие. Холлидей счел, что новый владелец супер-гарнитуры волен решить, достойно ли человечество этой новой технологии. Вопреки возражениям друзей, Уэйд все же выпускает гарнитуру в мир. И прежде сплоченная команда распадается.
Через некоторое время на сайте Холлидея появляется новая загадка, к охоте за призами присоединяется и Уэйд. Но, как выясняется вскоре, сомнения прежней Великолепной пятерки были не напрасны. Грозный противник, обладающий огромной силой, грозит всему миру уничтожением…
Сиквел встретили гораздо прохладнее, чем в своё время «Первому игроку приготовиться», вышедшую в 2011-м. Критики отмечали, что Клайн снова чрезмерно сыплет отсылками к популярной культуре, но делает это «лениво». На агрегаторе GoodReads средний балл второй части составляет 3,43 против 4,24 у первой.
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Мнение: «Первому игроку приготовиться» — переоценённый роман
Это неоригинальная книга, которая неумело пользуется кучей отсылок к популярной культуре и, что хуже всего, поддерживает стереотипы о гиках.
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Стивен Спилберг не просто отлично передал ностальгический дух романа. Он кое в чём даже улучшил эту историю, сделав из неё один из самых зрелищных фантастических боевиков.
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