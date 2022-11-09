    3
    Новости

    «Второму игроку приготовиться» Эрнеста Клайна выйдет в России в декабре

    9 ноября 2022
    Avatar photo
    09.11.2022
    802
    1 минута на чтение

    Издательство АСТ показало обложку романа «Второму игроку приготовиться» — сиквела «Первому игроку приготовиться» Эрнеста Клайна. В России книгу планируют выпустить в декабре, спустя пару лет после выхода на английском.

    Клайн выпустил продолжение на волне популярности первого тома и экранизации. Права на адаптацию сиквела тоже приобрели, но особых новостей о будущем фильме пока нет.

    Аннотация

    «Второму игроку приготовиться» Эрнеста Клайна выйдет в России в декабре 1

    Выиграв конкурс Холлидэя, Уэйд Уоттс вместе со своими друзьями становится миллиардером и хозяином GSS. И это еще далеко не все! Холлидей оставил ему в наследство свое тайное изобретение — гарнитуру оригинального нейронного интерфейса, которая позволяет пользователям OASISа испытывать полный спектр ощущений — чувствовать в симуляции всеми органами чувств, а также записывать свои ощущения в жизни и просматривать чужие. Холлидей счел, что новый владелец супер-гарнитуры волен решить, достойно ли человечество этой новой технологии. Вопреки возражениям друзей, Уэйд все же выпускает гарнитуру в мир. И прежде сплоченная команда распадается.

    Через некоторое время на сайте Холлидея появляется новая загадка, к охоте за призами присоединяется и Уэйд. Но, как выясняется вскоре, сомнения прежней Великолепной пятерки были не напрасны. Грозный противник, обладающий огромной силой, грозит всему миру уничтожением…

    Сиквел встретили гораздо прохладнее, чем в своё время «Первому игроку приготовиться», вышедшую в 2011-м. Критики отмечали, что Клайн снова чрезмерно сыплет отсылками к популярной культуре, но делает это «лениво». На агрегаторе GoodReads средний балл второй части составляет 3,43 против 4,24 у первой.

    Читайте также

    Первому игроку приготовиться

    Мнение: «Первому игроку приготовиться» — переоценённый роман

     Павел Ильин |  11.12.2017

    Это неоригинальная книга, которая неумело пользуется кучей отсылок к популярной культуре и, что хуже всего, поддерживает стереотипы о гиках.

    «Первому игроку приготовиться»

    «Первому игроку приготовиться» — это признание в любви на языке кино

     Дмитрий Злотницкий |  25.03.2018

    Стивен Спилберг не просто отлично передал ностальгический дух романа. Он кое в чём даже улучшил эту историю, сделав из неё один из самых зрелищных фантастических боевиков.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор New Tales from the Borderlands. Не те дроиды, которых вы ищете 6
    0
    9720
    Обзор New Tales from the Borderlands. Не те дроиды, которых вы ищете

    Игра с минимальной художественной ценностью

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  6
    0
    18621
    Какие сериалы вернулись в ноябре 2022? «Принц-дракон», «Титаны» и Ларс фон Триер

    А ещё будет несколько небезынтересных анимационных проектов и комедия про разработчиков видеоигр.

    С чего начать читать комиксы Bubble? 2
    0
    157962
    Беседуем с Артёмом Габреляновым из Bubble в 58-м выпуске Фантастического подкаста

    Продолжаем отмечать десятилетие издательства Bubble!

    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022? 1
    0
    80780
    Какие фильмы посмотреть онлайн в ноябре 2022?

    Новая сказка Cartoon Saloon, возвращение любимой принцессы и рождество заранее.

    Быть человеком: философскую фантастику Роберта Чарльза Уилсона
    0
    131806
    Быть человеком: философская фантастика Роберта Чарльза Уилсона

    «Азбука» рассказывает об основных особенностях творчества фантаста.

    Видео: обзор настольного симулятора финансового пузыря «Тюльпаномания»
    0
    255919
    Видео: обзор настольного финансового пузыря «Тюльпаномания»

    Новый ролик от Hobby World.

    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало?  4
    0
    144022
    «Принц-дракон», 4 сезон: почему возвращение разочаровало? 

    Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.

    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: оцениваем брутальность и дельторность 2
    0
    206105
    «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»: лучшие серии. Оцениваем брутальность и ДельТорность

    Восемь режиссёров — восемь страшных историй, каждая в своём стиле и со своей моралью. 

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить