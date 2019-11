«Выживач» от Obsidian, игровое кино от авторов Life is Strange и Age of Empires IV — анонсы и трейлеры с X019

Microsoft провела трансляцию Inside Xbox в рамках шоу X019, посвящённого видеоиграм и сервисам компании. Собрали главные трейлеры и анонсы — студии нашли, чем удивить под конец осени!

Everwild

Нечто красивое от создателей Sea of Thieves. Прошлую игру команда продолжает поддерживать, она даже представила новое дополнение — The Seabound Soul.

По ролику Everwild выглядит очень красивой, она сразу напоминает об играх с открытым миром вроде Horizon Zero Dawn, Gods & Monsters и Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике показали дивный мир с цветастыми лесами, а также разных животных. Как это будет играться — не очень понятно.

Даты выхода пока нет.

Grounded

Неожиданный survival от Obsidian. Мы играем за крошечных подростков, которые пытаются выжить во дворе дома — ролик показывает гигантскую траву, банки «Колы» и божьих коровок, всё в духе «Приключений Карика и Вали» и «Дорогая, я уменьшил детей». Традиционные аспекты жанра тоже на месте — крафт, сбор ресурсов и строительство.

Игра находится в разработке около года, ею занимается небольшая группа в студии из 12 человек. Выпустить в раннем доступе планируют весной 2020-го.

Tell Me Why

Новая игра в жанре «интерактивного кино» от создателей Life is Strange — в ролике почерк студии угадывается моментально. Она рассказывает о судьбе близнецов, которые мистическим образом связаны друг с другом. Кроме того, их объединяет мрачное, полное травм прошлое.

Один из персонажей будет трансгендером, и, чтобы достоверно его изобразить, разработчики консультируются с ЛГБТ-сообществом.

Релиз — летом 2020-го. Главная особенность — все эпизоды выйдут сразу!

West of Dead

Стильный «твин-стик» экшен в духе Hotline Miami и 12 better than 6. Мы играем за персонажа, который несколько напоминает Призрачного гонщика, а озвучивает этого брутального стрелка сам Рон Перлман (играл Хеллбоя у Гильермо Дель Торо).

Игра вышла в режиме беты, полный релиз — в 2020-м на всех платформах (даже на Switch).

Drake Hollow

Ещё один «выживач» — с крафтом, сбором ресурсов и сражениями. Разрабатывает его команда, которая некогда трудилась над BioShock. Их прошлый проект — тоже необычный выживач, Flame of the Flood, который разбавлял знакомую формулу взаимодействием с рекой.

В Drake Hollow игроки берут на себя роли подростков некого фантастического мира. Группа друзей должна помогать местным жителям обустраивать деревни и защищать их от агрессивных монстров.

Даты выхода пока нет — разработчики только-только запустили официальный сайт.

Last Stop

Игра от создателей одиночного триллера Virginia. Last Stop — тоже одиночная игра, только теперь в центре внимания трое персонажей, жители Лондона, судьбы которых сталкиваются «мистическим образом».

Обещают выход «скоро» на Xbox, других подробностей нет.

Age of Empires IV

Наконец-то первый геймплей давно анонсированного продолжения культовой стратегии. Стилистика серии узнаётся сразу. Показали монголов и англичан.

Даты выхода всё ещё нет.

Всё остальное — кратко