«Выживач» от Obsidian, игровое кино от авторов Life is Strange и Age of Empires IV — анонсы и трейлеры с X019

Microsoft провела трансляцию Inside Xbox в рамках шоу X019, посвящённого видеоиграм и сервисам компании. Собрали главные трейлеры и анонсы — студии нашли, чем удивить под конец осени!
Everwild
Нечто красивое от создателей Sea of Thieves. Прошлую игру команда продолжает поддерживать, она даже представила новое дополнение — The Seabound Soul.
По ролику Everwild выглядит очень красивой, она сразу напоминает об играх с открытым миром вроде Horizon Zero Dawn, Gods & Monsters и Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике показали дивный мир с цветастыми лесами, а также разных животных. Как это будет играться — не очень понятно.
Даты выхода пока нет.
Grounded
Неожиданный survival от Obsidian. Мы играем за крошечных подростков, которые пытаются выжить во дворе дома — ролик показывает гигантскую траву, банки «Колы» и божьих коровок, всё в духе «Приключений Карика и Вали» и «Дорогая, я уменьшил детей». Традиционные аспекты жанра тоже на месте — крафт, сбор ресурсов и строительство.
Игра находится в разработке около года, ею занимается небольшая группа в студии из 12 человек. Выпустить в раннем доступе планируют весной 2020-го.
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Tell Me Why
Новая игра в жанре «интерактивного кино» от создателей Life is Strange — в ролике почерк студии угадывается моментально. Она рассказывает о судьбе близнецов, которые мистическим образом связаны друг с другом. Кроме того, их объединяет мрачное, полное травм прошлое.
Один из персонажей будет трансгендером, и, чтобы достоверно его изобразить, разработчики консультируются с ЛГБТ-сообществом.
Релиз — летом 2020-го. Главная особенность — все эпизоды выйдут сразу!
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West of Dead
Стильный «твин-стик» экшен в духе Hotline Miami и 12 better than 6. Мы играем за персонажа, который несколько напоминает Призрачного гонщика, а озвучивает этого брутального стрелка сам Рон Перлман (играл Хеллбоя у Гильермо Дель Торо).
Игра вышла в режиме беты, полный релиз — в 2020-м на всех платформах (даже на Switch).
Drake Hollow
Ещё один «выживач» — с крафтом, сбором ресурсов и сражениями. Разрабатывает его команда, которая некогда трудилась над BioShock. Их прошлый проект — тоже необычный выживач, Flame of the Flood, который разбавлял знакомую формулу взаимодействием с рекой.
В Drake Hollow игроки берут на себя роли подростков некого фантастического мира. Группа друзей должна помогать местным жителям обустраивать деревни и защищать их от агрессивных монстров.
Даты выхода пока нет — разработчики только-только запустили официальный сайт.
Last Stop
Игра от создателей одиночного триллера Virginia. Last Stop — тоже одиночная игра, только теперь в центре внимания трое персонажей, жители Лондона, судьбы которых сталкиваются «мистическим образом».
Обещают выход «скоро» на Xbox, других подробностей нет.
Age of Empires IV
Наконец-то первый геймплей давно анонсированного продолжения культовой стратегии. Стилистика серии узнаётся сразу. Показали монголов и англичан.
Даты выхода всё ещё нет.
Всё остальное — кратко
- Онлайн-экшен от создателей DmC и Hellblade под названием Bleeding Edge обзавёлся новым трейлером и датой релиза — 24 марта. Игру уже можно предзаказать в Steam за 515 рублей. Обладатели предзаказов смогут поучаствововать в двухэтапном тестировании.
- Красивый и милый рекламный ролик, приуроченный к релизу Star Wars Jedi: Fallen Order.
- В честь мероприятия в магазине Microsoft стартовала распродажа — в ней участвуют даже относительные новинки.
- У постапокалиптической ролевой игры Wasteland 3 появилась дата выхода — 19 мая 2020 года. По такому поводу — новый трейлер.
- Для симулятора «Мира Юрского периода» Jurassic World Evolution анонсировали дополнение — Return to Jurassic Park. Релиз намечен на 10 декабря. Вот трейлер.
- Kart Rider Drift — условно-бесплатный аналог Mario Kart — выйдет Xbox One и PC. Закрытая бета стартует в начале декабря. И снова трейлер.
- В бета-версию облачного игрового сервиса Project xCloud добавили ещё 50 игр. Он стартует на PC в 2020-м, будет поддерживать множество геймпадов, даже от Sony. Кроме того, сервис будет поддерживать игры по подписке Game Pass и игры из библиотеки пользователя Xbox One.
- Стильный музыкальный платформер с элементами ритм-игры The Artful Escape выйдет в 2020-м. По такому поводу — новый трейлер с геймплеем.
- Halo: Reach выйдет на Xbox и PC 3 декабря, игра будет со старта доступна в Game Pass. Свежий трейлер.
- Minecraft Dungeons — кооператив в стиле Diablo — выйдет в апреле 2020-го. Ключевая особенность игры — процедурно сгенерированные карты и подстройка уровня под каждого участника. Новый ролик не показывает ничего, кроме даты.
- В библиотеке Game Pass пополнение, сейчас и в ближайшее время. Уже доступны Rage 2, Planetfall и Talos Principle, а в будущем добавят третьего «Ведьмака», некоторые части серии Yakuza и Final Fantasy. Полный список ниже.
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