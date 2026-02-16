КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Warner Bros. может возобновить переговоры о слиянии с Paramount

Дмитрий Кинский
16 февраля 13:09
118
1 минута на чтение
По данным издания Bloomber, совет директоров Warner Bros. Discovery может возобновить переговоры с Paramount Skydance.
До этого WBD неоднократно отвергала предложения Paramount и отдала предпочтение сделке с Netflix.
Сейчас руководство кинокомпании обсуждает, насколько выгодной может быть слияние с Paramount Skydance.
Последняя обещает даже покрыть выплату в 2,8 миллиарда долларов Netflix из-за потенциального разрыва соглашения и сделать компенсацию акционерам WBD, если сделку не удастся закрыть до 31 декабря.
Впрочем, Netflix вряд ли отступит так легко. Не исключено, что стриминговый сервис в ответ сделает предложение еще выгоднее.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

