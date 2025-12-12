Боб Айгер о слиянии Netflix и WBD: регуляторам стоит тщательно проверить сделку

Глава Disney Боб Айгер считает, что регулирующим органам стоит обратить внимание на слияние Netflix и Warner Bros. Discovery.
На месте регулирующих органов я бы обратил на несколько моментов. В первую очередь я бы посмотрел, какое влияние <сделка> окажет на потребителя. Не получит ли одна компания преимущество, которое в плане цены окажет негативное влияние на пользователей.
Также руководитель «Мышиного дома» рассмотрел бы потенциальное влияние на творческое сообщество, экосистему телевидения и киноиндустрию в целом.
Кинотеатры работают с относительно небольшой прибылью. Им нужен не только объем, им важно взаимодействие с фильмами и кинокомпаниями, которые дают возможность успешно монетизировать контент. Это очень важный глобальный бизнес.
Напомним, ранее в активную борьбу за WBD вступила Paramount Skydance и объявила враждебное поглощение корпорации в обход руководства.
