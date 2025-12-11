Легендарная студия Gainax окончательно закрылась

10 декабря в Official Gazette сообщили об окончательном закрытии легендарной студии Gainax, которая выпустила хиты вроде «Евангелиона», «Гуррен-Лаганна» и «Труськи, Чулко и пресвятого Подвяза».
По этому поводу уже высказался создатель «Евангелиона» Хидэаки Анно:
Как человек, который проработал в Gainax более 20 лет с момента ее основания и был ее акционером вплоть до сегодняшнего дня, я нахожу этот конец прискорбным, но принимаю его со спокойствием.
Вместе с этим Анно раскрыл еще один неприятный факт о компании: оказывается, даже после ареста исполнительного директора Томохиро Маки в 2019 году и прекращения работы над аниме студия продолжала удерживать авторские права. Тогда же выяснилось, что Gainax всячески уклоняется от погашения кредита, который Khara предоставила компании в качестве экстренной помощи, когда та оказалась в затруднительном положении.
В частности, я узнал о различных ложных действиях, которые господин Ёсинобу Асао, бывший представитель Fukushima Gainax, господин Хироюки Ямага (продюсер и один из основателей студии — прим. редакции), которого я считал другом со времен университета, и господин Ясухиро Такэда (режиссер и один из основателей студии — прим. редакции) предпринимали в отношении нашей компании и меня лично. Например: Ямага инструктировал сотрудников Gainax притворяться, что его нет дома, и утверждать, будто его госпитализировали.
Также Хидэаки поблагодарил последнего президента Gainax Ясухиро Камимуру, который работал до самого конца и добросовестно относился к партнерам, тогда как старое руководство оставляло без внимания многие обязанности.
Он довел дело до конца. Камимура, спасибо. Ты хорошо потрудился.