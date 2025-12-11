КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов

Классика

Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
Новости

Россия через 25 лет: в Москве вручили награды авторам научной фантастики

Андрей Квасков
11 декабря 11:36
235
3 минуты на чтение

В Москве наградили лауреатов первого Всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050», организованного Агентством стратегических инициатив. На конкурс поступило более 400 работ, посвящённых образу России через 25 лет — от технологий и энергетики до экологии, космоса и социокультуры.

Научно-фантастический рассказ:

— 1 место: Шершнева Александра Константиновна — «Падает и смеётся»;

2 место: Суворкин Тимур Евгеньевич — «Церковь, который расписывал Врубель»;

3 место: Дубинкин Игорь Александрович — «Слияние»;

Детская научная фантастика:

1 место: Колотилина Октавия Владимировна — «Айсистент»;

2 место: Пронев Николай Николаевич — «Чур»;

3 место: Кощеева Алена Ильинична — «Наказание»;

Сценарий научно-фантастического сериала:

1 место: Руднева Татьяна Геннадьевна — «Сцены в воде»;

2 место: Горшков Валерий Николаевич — «Суперент»;

3 место: Тропина Инга Викторовна — «Второе Солнце».

В состав жюри конкурса вошёл главный редактор «Мира Фантастики» Сергей Серебрянский.

Сергей Серебрянский
От Редакции «Мира Фантастики» я хотел бы объявить специальный приз. Рассказ, который особенно понравился экспертам журнала, будет опубликован в одном из ближайших выпусков! И этот специальный приз достается финалистке конкурса «Россия 2050» Алексеевой Ульяне с рассказом «Встретиться над небесами»!
Как отметил писатель и сценарист Сергей Чекмаев, по итогам конкурса несколько авторов продемонстрировали высокий профессиональный уровень и были приняты в Союз литераторов России.
Общий призовой фонд проекта составил 3 миллиона рублей и был распределён между победителями во всех трёх категориях. Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте конкурса, а 28 лучших работ из шорт-листа войдут в специальный сборник.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Что за дичь?» — первый трейлер «Ждуна 2»

Новости

Легендарная студия Gainax окончательно закрылась

Новости

СМИ: в новом фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" могут заменить Арагорна
Премьера ожидается в декабре 2027-го.

Новости

Находка: Гуль из Fallout чилит у камина под радио из New Vegas
90 минут ядерного Рождества.

Новости

«Весельчак У»: дата выхода, сюжет и кадры фильма про пирата из «Сто лет тому вперёд»
В фильме появится Ирия Гай.

Новости

В новых «Голодных играх» вернутся Китнисс и Пит из оригинала
Они появятся в сцене из будущего.

Новости

В сеть утек геймплей экшена «Война миров: Сибирь» с рукопашным боем
Релиз ожидается в 2027 году.

Новости

Джонни Депп поучаствует в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»
Пока неизвестно, какую роль.

Новости

«Мы все связаны» — трейлер второго сезона «Аватара»

Новости

СМИ: Сигурни Уивер ведет переговоры об участии в сериале по Tomb Raider
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты