Россия через 25 лет: в Москве вручили награды авторам научной фантастики

От Редакции «Мира Фантастики» я хотел бы объявить специальный приз. Рассказ, который особенно понравился экспертам журнала, будет опубликован в одном из ближайших выпусков! И этот специальный приз достается финалистке конкурса «Россия 2050» Алексеевой Ульяне с рассказом «Встретиться над небесами»!