Россия через 25 лет: в Москве вручили награды авторам научной фантастики

В Москве наградили лауреатов первого Всероссийского конкурса научной фантастики «Россия 2050», организованного Агентством стратегических инициатив. На конкурс поступило более 400 работ, посвящённых образу России через 25 лет — от технологий и энергетики до экологии, космоса и социокультуры.
Научно-фантастический рассказ:
— 1 место: Шершнева Александра Константиновна — «Падает и смеётся»;
— 2 место: Суворкин Тимур Евгеньевич — «Церковь, который расписывал Врубель»;
— 3 место: Дубинкин Игорь Александрович — «Слияние»;
Детская научная фантастика:
— 1 место: Колотилина Октавия Владимировна — «Айсистент»;
— 2 место: Пронев Николай Николаевич — «Чур»;
— 3 место: Кощеева Алена Ильинична — «Наказание»;
Сценарий научно-фантастического сериала:
— 1 место: Руднева Татьяна Геннадьевна — «Сцены в воде»;
— 2 место: Горшков Валерий Николаевич — «Суперент»;
— 3 место: Тропина Инга Викторовна — «Второе Солнце».
В состав жюри конкурса вошёл главный редактор «Мира Фантастики» Сергей Серебрянский.