СМИ: в новом фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" могут заменить Арагорна

Андрей Квасков
11 декабря 13:03
Издание Knight Edge Media сообщило, что для «Властелина Колец: Охота на Голлума» найдут нового актера на роль Арагорна.

Создатели рассчитывали вернуть Вигго Мортенсена и омолодить его с помощью CG-технологий, однако план «не состоится». По информации инсайдеров, уже несколько актёров встретились с режиссёром Энди Серкисом, чтобы обсудить возможное участие.

Официальных объявлений пока нет. В касте подтверждён только сам Серкис в роли Голлума. Сэр Иэн Маккеллен и Элайджа Вуд также намекнулт, что готовы вновь примерить образы Гэндальфа и Фродо.

Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.

