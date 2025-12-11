СМИ: в новом фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" могут заменить Арагорна

Издание Knight Edge Media сообщило, что для
«Властелина Колец: Охота на Голлума» найдут нового актера на роль Арагорна.
Создатели рассчитывали
вернуть Вигго Мортенсена и омолодить его с помощью CG-технологий, однако план «не состоится». По информации инсайдеров, уже несколько актёров встретились с режиссёром Энди Серкисом, чтобы обсудить возможное участие.
Официальных объявлений пока нет. В касте подтверждён только сам Серкис в роли Голлума. Сэр Иэн Маккеллен
и Элайджа Вуд
также намекнулт, что готовы вновь примерить образы Гэндальфа и Фродо.
Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.