Элайджа Вуд подозрительно много знает про «Охоту на Голлума». Похоже, он таки сыграет Фродо!

Ну, я ничего об этом не могу говорить. Но да, я много чего об этом знаю. Я читал сценарий. Он правда хорош. Участвует много замечательных людей. Очень радует, что удалось снова собрать старую творческую команду. Мозговой центр «Властелина колец» — Фрэн, Питер, Филиппа — они в полной мере участвуют. К тому же художники-постановщики те же. Снимать будут в Новой Зеландии. Так что это будет продолжение работы множества людей, которые были частью «Властелина колец», и я правда в восторге. Такое ощущение, что завели старую машину, собрав всех, кого надо.