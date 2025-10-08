КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Классика

Стимпанк: фильмы и аниме. 10 лучших и главных
Культ «Детей кукурузы»: все экранизации рассказа Стивена Кинга
Новости

Элайджа Вуд подозрительно много знает про «Охоту на Голлума». Похоже, он таки сыграет Фродо!

Кот-император
8 октября 10:21
681
1 минута на чтение
Фильм «Охота на Голлума», ответвление «Властелина колец», пока на стадии подготовки. Уже известно, что в нём появятся Йен Маккелен в роли Гэндальфа и Энди Серкис в роли Голлума (Серкисе же будет и режиссёром фильма).
Ходят слухи, что и Элайджа Вуд появится в роли хоббита Фродо. На днях актёр ответил на вопрос о фильме — и, кажется, подтвердил их. Вуд не признался прямым текстом, что участвует (возможно, ему это запрещено), но говорил по сути как участник съёмок, который знает намного больше простого наблюдателя.
Элайджа Вуд
Ну, я ничего об этом не могу говорить. Но да, я много чего об этом знаю. Я читал сценарий. Он правда хорош. Участвует много замечательных людей. Очень радует, что удалось снова собрать старую творческую команду. Мозговой центр «Властелина колец» — Фрэн, Питер, Филиппа — они в полной мере участвуют. К тому же художники-постановщики те же. Снимать будут в Новой Зеландии. Так что это будет продолжение работы множества людей, которые были частью «Властелина колец», и я правда в восторге. Такое ощущение, что завели старую машину, собрав всех, кого надо.
Остаётся вопрос, как Вуд сыграет персонажа в том же возрасте, если сам стал старше на 25 лет. Впрочем, как всем известно, он прикарманил колечко и не стареет. Да, фото к цитате — 2025 года.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

