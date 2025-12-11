«Весельчак У»: дата выхода, сюжет и кадры фильма про пирата из «Сто лет тому вперёд»

По сюжету, Весельчак У оказался в нашей эпохе и ищет способ вернуться в свою. Он находит мальчика Юру и его маму Катю, которые каким-то образом связаны с фантастическим прибором космионом, позволяющим путешествовать во времени. За ними охотится злодей — инопланетный воитель Тео, и пирату приходится защищать землян от него.