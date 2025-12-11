«Весельчак У»: дата выхода, сюжет и кадры фильма про пирата из «Сто лет тому вперёд»

Российская кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о съёмках фантастического фильма «Весельчак У» и сообщила подробности. Это история космического пирата из фильма «Сто лет тому вперёд», которого снова играет Александр Петров. Режиссёр — Александр Андрющенко, снявший и предыдущую часть.
По сюжету, Весельчак У оказался в нашей эпохе и ищет способ вернуться в свою. Он находит мальчика Юру и его маму Катю, которые каким-то образом связаны с фантастическим прибором космионом, позволяющим путешествовать во времени. За ними охотится злодей — инопланетный воитель Тео, и пирату приходится защищать землян от него.
Мальчика играет Мирон Проворов, его маму Анастасия Талызина, злодея Тео — Никита Ефремов, инопланетянку Нираксу — Юлия Пересильд. А ещё впервые на экране появится Ирия Гай — героиня книг Кира Булычёва об Алисе, крутая звёздная исследовательница. Её играет Алёна Михайлова.
Дата выхода фильма «Весельчак У» назначена на 15 апреля 2027 года.