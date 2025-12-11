КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Disney вложит миллиард долларов в OpenAI

Дмитрий Кинский
11 декабря 18:43
88
1 минута на чтение
Disney инвестирует в OpenAI один миллиард долларов. Для последней это первая сделка такого масштаба с голливудской студией.
В рамках трехлетнего лицензионного соглашения пользователи Sora смогут создавать короткие ролики с сотнями персонажей Disney, Pixar, Marvel и «Звездных войн». Кроме того, ChatGPT позволит генерировать изображения с героями Disney по текстовому запросу.
Среди персонажей, к которым фанаты получат доступ, упоминаются: Микки Маус, Лило, Стич, Ариэль, Симба, Черная Пантера, Капитан Америка, Железный человек, Дарт Вейдер, Хан Соло, Люк Скайуокер, а также герои «Холодного сердца», «Моаны», «Истории игрушек», «Зверополиса» и не только.
Все персонажи будут исключительно в анимированном виде, потому что партнерство между компания не включает в себя права на внешний вид и голоса актеров.
В свою очередь, Disney будет использовать технологии OpenAI для создания новых продуктов, инструментов и возможностей.
Обе стороны выступают за ответственное использование ИИ, которое защищает безопасность пользователей и права создателей контента.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

