Объявлено, кто сыграет Красную Фурию в сериале по комиксам Bubble

На «Комик-коне/Игромире» наконец объявили полностью актёрский состав будущего сериала «Фурия» по комиксам Bubble. Главную героиню Нику Чайкину, будущую Красную Фурию, играет Алёна Долголенко. Она больше всего известна по роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»).
В других ролях:
Анна — Юлия Пересильд
Виктор — Сергей Безруков
Джама — Линара Самирханова
Джонни — Оливер Мара
Дубин — Александр Сетейкин
Тамир — Чингиз Гараев
Выход сериала ожидается в 2026 году, съёмки идут сейчас.