Новинки

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Мультфильмы — самые точные экранизации DC
«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
Объявлено, кто сыграет Красную Фурию в сериале по комиксам Bubble

Кот-император
13 декабря 15:10
55
1 минута на чтение
На «Комик-коне/Игромире» наконец объявили полностью актёрский состав будущего сериала «Фурия» по комиксам Bubble. Главную героиню Нику Чайкину, будущую Красную Фурию, играет Алёна Долголенко. Она больше всего известна по роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»).
В других ролях:

Анна — Юлия Пересильд

Виктор — Сергей Безруков

Джама — Линара Самирханова

Джонни — Оливер Мара

Дубин — Александр Сетейкин

Тамир — Чингиз Гараев

Выход сериала ожидается в 2026 году, съёмки идут сейчас.

Читайте также

Комиксы Bubble и их вселенная: начало

Арсений Крымов

18.02.2017

100412

Комиксы Bubble начинались с «новых русских супергероев», но за несколько лет превратились в нечто куда более продуманное и серьёзное.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

