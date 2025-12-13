Bubble выпустит комиксы по Atomic Heart

Издательство Bubble выпустит в 2026 году комиксы по игре Atomic Heart. Об этом объявили вчера на «Игромире/Комик-коне».
Комикс будет кроссовером с серией «4итеры». Это постоянная серия Bubble о московских супергероях, способности которых взяты из видеоигр. О сюжете пока не известно, но, учитывая специфику вселенных, какой-то персонаж получит силы из Atomic Heart.
Сценарий пишет сценарист Кирилл Кутузов (Доктор Люцид; Майор Гром. Как на войне), а рисуют комикс художницы Ксения Михайлова (те же «4итеры») и Анна Антощенкова («МИР», «Громада», «Экслибриум»).