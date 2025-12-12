КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

СМИ: Том Круз не полетит в космос для съемок фильма из-за Трампа

Андрей Квасков
12 декабря 18:04
24
1 минута на чтение
Вероятно, Том Круз отменил фильм, съемки которого должны были пройти в космосе. Причина оказалась политического характера.

Для производства ленты потребовалось бы согласие NASA и Дональда Трампа, но Круз не захотел просить об одолжении президента США. Актер на протяжении многих лет оставался в значительной степени аполитичным, и, по словам источника, не хотел отталкивать поклонников, начиная делать это сейчас.

Изначально Круз планировал снять картину с режиссером Дагом Лайманом («Грань будущего») при содействии SpaceX и NASA, Однако впоследствии появились неподтвержденные сведения о том, что Лайман не прошел медосмотр для полета в космос.

Проект поддерживал бывший глава NASA, назначенный Трампом, Джим Брайденстайн, даже твитнув о возможности съемок на МКС. Теперь сообщение удалено, а дальнейших обсуждений в агентстве не было.

Universal якобы интересовалась проектом, но логистика съемок в космосе оставалась проблемной, включая страхование для 63-летнего Круза, предпочитающего выполнять опасные трюки без каскадеров.

