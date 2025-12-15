«Война миров» от Amazon стала худшим фильмом 2025 года — по версии Metacritic

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Дмитрий Кинский
15 декабря 14:50
2100
1 минута на чтение
Редакция агрегатора Metacritic назвала 15 худших фильмов, которые вышли в 2025 году и получили как минимум четыре обзора от критиков.
На первом месте оказалась «Война миров» от Amazon, которую сняли в формате screenlife. Средняя оценка ленты составила аж 6 баллов из 100 возможных!
Также из фантастики в список вошли хоррор «Пять ночей с Фредди 2», который критики разгромили и назвали совершенно нестрашным, экранизация «Электрического штата» с Милли Бобби Браун в главной роли и гибрид лайв-экшена и анимации «Смурфики в кино».
Весь топ выглядит так:
  1. «Война миров» — 6 баллов;
  2. «Убойная суббота» — 20 баллов;
  3. «Стрелки» — 20 баллов;
  4. «Аларум» — 23 балла;
  5. «Шпионская свадьба» — 23 балла;
  6. «Пять ночей с Фредди 2» — 26 баллов;
  7. «Лига теней» — 27 баллов;
  8. «Незнакомцы. Глава 2» — 28 баллов;
  9. «Последнее завтра» — 29 баллов;
  10. «Электрический штат» — 30 баллов;
  11. «Джульетта и Ромео» — 31 балл;
  12. «Смурфики в кино» — 31 балл;
  13. «Моди: Три дня на крыльях безумия» — 32 балла;
  14. «Сожалею о тебе» — 33 балла;
  15. «Киллер в отставке» — 33 балла.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

