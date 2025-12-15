«Война миров» от Amazon стала худшим фильмом 2025 года — по версии Metacritic

Редакция агрегатора Metacritic назвала 15 худших фильмов, которые вышли в 2025 году и получили как минимум четыре обзора от критиков.
На первом месте оказалась «Война миров» от Amazon, которую сняли в формате screenlife. Средняя оценка ленты составила аж 6 баллов из 100 возможных!
Также из фантастики в список вошли хоррор «Пять ночей с Фредди 2», который критики разгромили и назвали совершенно нестрашным, экранизация «Электрического штата» с Милли Бобби Браун в главной роли и гибрид лайв-экшена и анимации «Смурфики в кино».