MindsEye стала худшей игрой 2025 года — по версии Metacritic

Редакция агрегатора Metacritic назвала 10 худших видеоигр, которые вышли в 2025 году и получили как минимум четыре обзора от критиков.
Первое место занял скандальный НФ-экшен MindsEye от бывшего продюсера GTA, у которого 28 баллов из 100 возможных. В Metacritic отметили, что эта оценка может показаться чересчур высокой для проекта, который оказался чудовищно забагованным, скучным и бессвязным для цены в 60 долларов.
Помимо MindsEye в список вошли ряд инди, о которых вы наверняка ничего не слышали, а также мобильная Fire Emblem Shadows и гонки по мотивам «Форсажа» — Fast & Furious: Arcade Edition.