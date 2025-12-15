КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Помянем киновселенную DC: все фильмы от худшего к лучшему
«Звёздные войны»: обречённые на провал
MindsEye стала худшей игрой 2025 года — по версии Metacritic

Дмитрий Кинский
15 декабря 16:22
554
1 минута на чтение
Редакция агрегатора Metacritic назвала 10 худших видеоигр, которые вышли в 2025 году и получили как минимум четыре обзора от критиков.
Первое место занял скандальный НФ-экшен MindsEye от бывшего продюсера GTA, у которого 28 баллов из 100 возможных. В Metacritic отметили, что эта оценка может показаться чересчур высокой для проекта, который оказался чудовищно забагованным, скучным и бессвязным для цены в 60 долларов.
Помимо MindsEye в список вошли ряд инди, о которых вы наверняка ничего не слышали, а также мобильная Fire Emblem Shadows и гонки по мотивам «Форсажа» — Fast & Furious: Arcade Edition.
Весь топ выглядит так:
  1. MindsEye — 28 баллов;
  2. Fire Emblem Shadows — 38 баллов;
  3. Blood of Mehran — 38 баллов;
  4. Spy Drops — 39 баллов;
  5. Gore Doctor — 40 баллов;
  6. Tamagotchi Plaza (Switch 2 Edition) — 43 балла;
  7. Ambulance Life: A Paramedic Simulator — 44 балла;
  8. QUByte Classics: Glover — 44 балла;
  9. Scar-Lead Salvation — 44 балла;
  10. Fast & Furious: Arcade Edition — 45 баллов.

