«Пришло время для нового мира» — трейлер второй части пятого сезона «Очень странных дел»

Дмитрий Кинский
15 декабря 16:49
1452
1 минута на чтение
Netflix опубликовал первый трейлер второй части пятого и заключительно сезона «Очень странных дел».
Ранее первые четыре эпизода, которые вышли 27 ноября, за первую неделю собрал 59,6 миллиона просмотров, поставив рекорд среди англоязычных сериалов.
Премьера состоится 25 декабря, а финал выйдет 31 числа.

«Очень странные дела»: наши впечатления от начала 5-го сезона. Братья Дафферы сдали назад?

Артём Дубровский

28.11.2025

14445

Новый сезон хорошо развлекает, но обесценивает концовку предыдущего.

