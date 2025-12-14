КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

«Терминатор»: все фильмы от худшего к лучшему
«Человек-паук»: неснятые экранизации и история фильма Рэйми
«Одна из многих» — самый популярный сериал в истории Apple TV

Кот-император
14 декабря 12:38
118
1 минута на чтение
Стриминг Apple TV объявил, что сериал «Одна из многих» (Pluribus) стал самым популярным в его истории. Это при том, что первый сезон сериала ещё не закончился — только что вышел седьмой эпизод. Не совсем понятно, по какому именно параметру сериал стал самым популярным. «Одна из многих» — это история о том, как человечество захватила эпидемия, превратившая людей в единый разум — доброжелательный, позитивный и мыслящий совместно. Всех, за исключением горстки людей с иммунитетом, среди которых — главная героиня, писательница Кэрол. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей за оригинальный и непредсказуемый сюжет, хотя некоторые жаловались на его затянутость. Сериал уже заранее продлён на второй сезон.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

