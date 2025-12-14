«Одна из многих» — самый популярный сериал в истории Apple TV

Стриминг Apple TV объявил
, что сериал «Одна из многих» (Pluribus) стал самым популярным в его истории. Это при том, что первый сезон сериала ещё не закончился — только что вышел седьмой эпизод. Не совсем понятно, по какому именно параметру сериал стал самым популярным.
«Одна из многих» — это история о том, как человечество захватила эпидемия, превратившая людей в единый разум — доброжелательный, позитивный и мыслящий совместно. Всех, за исключением горстки людей с иммунитетом, среди которых — главная героиня, писательница Кэрол. Сериал получил высокие оценки критиков и зрителей за оригинальный и непредсказуемый сюжет, хотя некоторые жаловались на его затянутость. Сериал уже заранее продлён на второй сезон.