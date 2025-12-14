Трейлер мультфильма «Скотный двор» по Оруэллу (но так сразу и не скажешь)

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кот-император
14 декабря 11:18
125
1 минута на чтение
У мультфильма «Скотный двор», снятого по одноимённой книге Джорджа Оруэлла, появился трейлер. Мультфильм поставил Энди Серкис (Голлум из «Властелина колец»), он же озвучил петуха Рэндольфа и хозяина фермы.
«Скотный двор» — это аллегорическая басня, в которой животные на ферме совершают революцию против людей. Однако это приводит не к свободе, а к установлению диктатуры. Оруэлл (автор антиутопии «1984») писал эту книгу как сатиру на реальные революционные режимы.
Мультфильм явно очень сильно отличается от первоисточника в тональности. Трейлер уже получил немало отрицательных отзывов за то, что напоминает не антиутопическую сатиру, а комедийную сказку про зверюшек.
Мир Фантастики
YouTube
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Кот-император

