«Волшебный участок» получит спин-офф! Но есть нюанс...

Стриминговый сервис Okko анонсировал спин-офф «Волшебного участка» под рабочим названием «Город гномов».
Его действие развернется в городке Кайфске, который располагается в одной из питерских квартир, где бок о бок живут и работают гномы. Однако после внезапной кончины хозяина квартиры и появления кота, который охотился на мышей в Эрмитаже, поселение оказывается под угрозой.
Сериал этот будет не простой, а созданный с помощью ИИ. В нем почетного гнома-матерщинника сыграет Илья Соболев, а остальных героев, реквизит и локации сгенерируют.
За постановку отвечает Степан Гордеев, который снял оригинальный сериал, а сценарий напишут Александр Носков, Александр Маркин и Слава Шмидт.
Первая тизер-сцена на оценку:
