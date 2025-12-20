Хидео Кодзима об ИИ: «Технологии меняются, а суть творчества остается прежним»

Создатель Death Stranding Хидео Кодзима в одном из интервью рассказал, что через 10 лет благодаря ИИ и облачным технологиям барьер между кино и играми окончательно исчезнет.
Японский геймдизайнер сравнивает бум генеративных моделей с распространением смартфонов: «Мы не можем вернуться назад».
Сам он планирует использовать технологию для автоматизации рутинных задач, чтобы сосредоточиться на творческой составляющей разработки игр. По его словам, ИИ — умный ассистент, который помогает визуализировать идеи творца.
Я не буду позволять ИИ делать игры за меня. Но если ИИ возьмет на себя задачи, которые прежде требовали усилий сотен людей, я смогу создавать более глубокие и личные штуки. Технологии меняются, а суть творчества остается прежним — дарить людям эмоции.