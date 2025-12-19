КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Фильм «Поймать монстра»: убойная смесь «Леона» с «Полтергейстом» и «Джоном Уиком»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа

«Чёрный котёл»: хроника неудач тёмного фэнтези от Disney
Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
СМИ: League of Legends полностью переделают в обновлении League Next

Кот-император
19 декабря 10:05
234
1 минута на чтение
СМИ сообщают, что онлайн-игру League of Legends ждёт полная переработка в масштабном обновлении под названием League Next. Оно пока не было официально анонсировано студией Riot Games, о нём только ходят слухи.
Если верить источникам, обновление станет фактически ремейком игры. Поменяется визуальная эстетика игры, внешность персонажей, интерфейс и арены. Будут также и чисто технические изменения, которые позволят обновлениям работать быстрей.
Выпуск League Next, согласно источникам, планируется в 2027 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

