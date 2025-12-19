СМИ: League of Legends полностью переделают в обновлении League Next

СМИ сообщают, что онлайн-игру League of Legends ждёт полная переработка в масштабном обновлении под названием League Next. Оно пока не было официально анонсировано студией Riot Games, о нём только ходят слухи.
Если верить источникам, обновление станет фактически ремейком игры. Поменяется визуальная эстетика игры, внешность персонажей, интерфейс и арены. Будут также и чисто технические изменения, которые позволят обновлениям работать быстрей.
Выпуск League Next, согласно источникам, планируется в 2027 году.