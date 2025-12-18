В России запрещают роман Ле Гуин «Левая рука тьмы»

В нескольких городах России в книжные магазины пришла полиция с требованием снять с продажи научно-фантастический роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». Как сообщает канал «Осторожно, новости», причиной претензий стали некие материалы ФСБ, в том числе экспертные заключения о незаконности книги.
«Левая рука тьмы» — классика научной фантастики, изданная в 1969 году. Роман получил в своё время самые престижные премии литературной фантастики — «Хьюго» и «Небьюла». Книга впервые издавалась на русском ещё в СССР.
Действие романа происходит на планете Зима, жители которой, инопланетяне, обладают необычной половой системой — они выглядят как андрогины и для размножения могут становиться как мужчинами, так и женщинами. Возможно, именно это вызвало претензии экспертов.
Пресс-служба издательства «Азбука»
Мы очень надеемся, что это недоразумение скоро разрешится. Тем более данный инцидент неприятен на фоне того, что государство уделяет огромное внимание популяризации и развитию жанра научной фантастики.