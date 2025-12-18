КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

В России запрещают роман Ле Гуин «Левая рука тьмы»

Кот-император
18 декабря 16:25
В нескольких городах России в книжные магазины пришла полиция с требованием снять с продажи научно-фантастический роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». Как сообщает канал «Осторожно, новости», причиной претензий стали некие материалы ФСБ, в том числе экспертные заключения о незаконности книги.
«Левая рука тьмы» — классика научной фантастики, изданная в 1969 году. Роман получил в своё время самые престижные премии литературной фантастики — «Хьюго» и «Небьюла». Книга впервые издавалась на русском ещё в СССР.
Действие романа происходит на планете Зима, жители которой, инопланетяне, обладают необычной половой системой — они выглядят как андрогины и для размножения могут становиться как мужчинами, так и женщинами. Возможно, именно это вызвало претензии экспертов.
Мы очень надеемся, что это недоразумение скоро разрешится. Тем более данный инцидент неприятен на фоне того, что государство уделяет огромное внимание популяризации и развитию жанра научной фантастики.

Урсула Ле Гуин: какой она была

Татьяна Луговская

21.10.2019

62243

Она была щедрой, глубокой и мудрой. Она была с нами и приглашала нас в свои миры. Спасибо ей за это.

«Оно» Стивена Кинга изымают из продажи в России

Андрей Квасков

20.11.2025

2087

Конкретные причины не называются.

