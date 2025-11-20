КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Оно» Стивена Кинга изымают из продажи в России

Андрей Квасков
20 ноября 13:03
Издание ТАСС сообщило, что роман Стивена Кинга «Оно» изымают из продажи на некоторых маркетплейсах России.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ объяснили это тем, что такая продукция может быть запрещена в РФ или нарушать правила площадки
ТАСС
Ранее СМИ сообщили, что книгу на русском языке почти невозможно обнаружить в Ozon и Wildberries, хотя издания на английском все еще можно найти.
Кроме этого, роман оказался в дефиците даже в книжных магазинах. В Новосибирске, в частности, произведение якобы убрали с полок «в один день по предписанию».
Обновление: Издательство АСТ сообщило, что тираж «Оно» временно отозван из продажи для «актуализации вопроса о маркировке».

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

