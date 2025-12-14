Гильермо Дель Торо рассказал про неснятую «Тёмную Лигу справедливости»

Главным героем стал бы Константин, и в сценарии это было абсолютно осмысленно. Мне очень понравилось, как переплетались их истории с

Флороником Floronic Man

, одним из злодеев. Болотная Тварь был отлично прописан. Кастинг так и не начался. Но я точно хотел Дага Джонса на роль

Мертвеца Deadman

. Я просто знал, что он физически справится с этим костюмом, я знал его манеры. Мертвец прыгал бы из тела в тело. Вот он 80-летняя бабушка, которая гонится за антагонистом по Центральному парку, затем он перепрыгивает в гаишника, в конного полицейского... было бы очень захватывающе. В один момент ненадолго появился бы Бэтмен. Герои говорят: «

», и Мертвец отвечает: «

». И вот вы в офисе Брюса Уэйна.