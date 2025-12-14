КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
Как в России экранизировали свою же фантастику
Гильермо Дель Торо рассказал про неснятую «Тёмную Лигу справедливости»

Кот-император
14 декабря 11:00
279
1 минута на чтение
В 2013-2015 годы Гильермо Дель Торо работал над фильмом «Тёмная лига справедливости» по киновселенной DC. Этот проект давно отменили, как и саму первую версию киновселенной. Недавно на подкасте Happy Sad Confused Дель Торо рассказал, каким мог стать тот фильм.
Гильермо Дель Торо
Главным героем стал бы Константин, и в сценарии это было абсолютно осмысленно. Мне очень понравилось, как переплетались их истории с ФлороникомFloronic Man, одним из злодеев. Болотная Тварь был отлично прописан. Кастинг так и не начался. Но я точно хотел Дага Джонса на роль МертвецаDeadman. Я просто знал, что он физически справится с этим костюмом, я знал его манеры. Мертвец прыгал бы из тела в тело. Вот он 80-летняя бабушка, которая гонится за антагонистом по Центральному парку, затем он перепрыгивает в гаишника, в конного полицейского... было бы очень захватывающе. В один момент ненадолго появился бы Бэтмен. Герои говорят: «Нам нужен самолёт», и Мертвец отвечает: «У меня есть друг с самолётом». И вот вы в офисе Брюса Уэйна.
О ком это он:

Floronic Man — он же Джейсон Вудру. Суперзлодей с растительными силами, появлявшийся в комиксах о Бэтмене и Болотной Твари.

Deadman — он же Бостон Бренд, второстепенный супергерой. Циркач, убитый злодеем, возродился как призрак, умеющий переселяться в другие тела.

При этом Дель Торо отказался вспоминать о том, как ему предлагали поставить «Человека из стали». На этот вопрос он просто отмахнулся: «Дальше».

«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста

Кирилл Размыслович

18.02.2025

8109

Отправь их в ад, Киану!

Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра

Мария Лебеденко

09.10.2024

5996

Какую роль в его фильмах играет цвет, какую — любимые писатели, и как правильно создавать чудовище.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

