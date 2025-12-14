Гильермо Дель Торо рассказал про неснятую «Тёмную Лигу справедливости»

В 2013-2015 годы Гильермо Дель Торо работал над фильмом «Тёмная лига справедливости» по киновселенной DC. Этот проект давно отменили, как и саму первую версию киновселенной. Недавно на подкасте Happy Sad Confused Дель Торо рассказал, каким мог стать тот фильм.
Гильермо Дель Торо
Главным героем стал бы Константин, и в сценарии это было абсолютно осмысленно. Мне очень понравилось, как переплетались их истории с ФлороникомFloronic Man, одним из злодеев. Болотная Тварь был отлично прописан.
Кастинг так и не начался. Но я точно хотел Дага Джонса на роль МертвецаDeadman. Я просто знал, что он физически справится с этим костюмом, я знал его манеры. Мертвец прыгал бы из тела в тело. Вот он 80-летняя бабушка, которая гонится за антагонистом по Центральному парку, затем он перепрыгивает в гаишника, в конного полицейского... было бы очень захватывающе.
В один момент ненадолго появился бы Бэтмен. Герои говорят: «Нам нужен самолёт», и Мертвец отвечает: «У меня есть друг с самолётом». И вот вы в офисе Брюса Уэйна.
О ком это он:
Floronic Man — он же Джейсон Вудру. Суперзлодей с растительными силами, появлявшийся в комиксах о Бэтмене и Болотной Твари.
Deadman — он же Бостон Бренд, второстепенный супергерой. Циркач, убитый злодеем, возродился как призрак, умеющий переселяться в другие тела.
При этом Дель Торо отказался вспоминать о том, как ему предлагали поставить «Человека из стали». На этот вопрос он просто отмахнулся: «Дальше».