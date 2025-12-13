КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

«Граф Аверин. Колдун Российской империи» получит экранизацию

Кот-император
13 декабря 17:45
468
1 минута на чтение
«Плюс Студия», производящая контент для «Яндекс Плюс», приобрела права на экранизацию книжного цикла Виктора Дашкевича «Граф Аверин. Колдун Российской империи». Это фэнтези о вселенной, где в альтернативной России XX века есть дивы — волшебные духи из параллельной реальности. Главный герой Гермес Аверин — частный сыщик, который в этом мире ищет пропавшего сына графини Синициной. Ему помогает див Кузя, превращающийся в кота.

