Фракции, орбитальные бомбардировки и флот — первые детали и скриншоты Total War: Warhammer 40,000







Исходя из описания, массированные удары будут менять рельеф, создавая новые укрытия и открывая «неожиданные тактические возможности». Как уже показано в трейлере, одной из особенностей станут орбитальные бомбардировки, а когда угроза станет слишком велика, придёт время применить апокалиптическое оружие, способное стереть с лица галактики целые планеты.





Больше деталей Total War: Warhammer 40,000 обещают раскрыть в 2026 году.

По словам разработчиков, игроки смогут расширять свою империю с каждым ходом: захватывать планеты, улучшать флоты и развивать военную экономику.