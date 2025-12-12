КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Экранизации фантастики и фэнтези, действительно сохранившие сюжеты книг
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса

Классика

Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Безумный Макс: как 40 лет продолжается конец света
Новости

Фракции, орбитальные бомбардировки и флот — первые детали и скриншоты Total War: Warhammer 40,000

Андрей Квасков
12 декабря 13:25
381
1 минута на чтение
На TGA 2025 была анонсирована Total War: Warhammer 40,000 — новая 4X-стратегия от студии Creative Assembly. Премьеру подкрепили кинематографичным трейлером, а позже поделились деталями.
Синопсис
В эру Индомитус галактика охвачена бесконечной войной, и ужасная участь грозит всем и каждому. Возьмите под контроль одну из легендарных фракций, создайте свою военную машину, одержите победу в разрушительных сражениях и проложите себе кровавый путь к господству среди звёзд.
Игрокам будут доступны четыре фракции:
  • Космодесант
  • Орки
  • Имперская гвардия
  • Эльдары.
По словам разработчиков, игроки смогут расширять свою империю с каждым ходом: захватывать планеты, улучшать флоты и развивать военную экономику.

Как уже показано в трейлере, одной из особенностей станут орбитальные бомбардировки, а когда угроза станет слишком велика, придёт время применить апокалиптическое оружие, способное стереть с лица галактики целые планеты.

Исходя из описания, массированные удары будут менять рельеф, создавая новые укрытия и открывая «неожиданные тактические возможности».

Больше деталей Total War: Warhammer 40,000 обещают раскрыть в 2026 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 265 (декабрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Уве Болл возьмётся за старое и снимет продолжение «Один в темноте»

Новости

Divinity 3, Control: Resonant и Total War по WH40K — что показали на церемонии The Game Awards 2025
Трейлеры и победители.

Новости

Трейлер «Супергёрл» и что в нём показали. Момоа в роли Лобо!
Кто есть кто в трейлере.

Новости

Disney вложит миллиард долларов в OpenAI

Новости

«Что за дичь?» — первый трейлер «Ждуна 2»

Новости

Легендарная студия Gainax окончательно закрылась

Новости

СМИ: в новом фильме "Властелин колец: Охота на Голлума" могут заменить Арагорна
Премьера ожидается в декабре 2027-го.

Новости

Находка: Гуль из Fallout чилит у камина под радио из New Vegas
90 минут ядерного Рождества.

Новости

Россия через 25 лет: в Москве вручили награды авторам научной фантастики
В состав жюри конкурса вошёл главный редактор «Мира Фантастики» Сергей Серебрянский.

Новости

«Весельчак У»: дата выхода, сюжет и кадры фильма про пирата из «Сто лет тому вперёд»
В фильме появится Ирия Гай.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты